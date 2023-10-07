Evliya Çelebi Seyahatnâmesi özgün bir yapıyla vitrinde

Tarihiyle, coğrafyasıyla, kültürüyle, edebiyatıyla ve folkloruyla tek başına bir 17. yüzyıl dünyası inşa eden Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, özgün bir edisyona kavuşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Seyahatnâme’nin Ketebe Yayınları ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi iş birliğiyle hazırlanacak yeni yayımı için Rami Kütüphanesi’nde basın toplantısı düzenlendi. Evliya Çelebi’nin İstanbul’dan Anadolu’ya, Avrupa’dan Kafkaslar’a, Arabistan çöllerinden Mısır’a uzanan yolculuğunun semeresi olarak kaleme aldığı eseri; hem orijinal dili korunarak transkribe edilecek hem de günümüz Türkçesine aktarılacak.

Yalnızca gezip gördüğü yerlere dair coğrafi ve kültürel bilgiler veren bir seyyah olmanın çok daha ötesine geçen Evliya Çelebi’nin eseri, Ketebe Yayınları ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi iş birliğiyle hazırlanacak bu yeni edisyonuyla okurlara farklı bir dünyanın kapılarını tekrar açmayı vadediyor. Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında Seyahatnâme’nin dünya seyahat yazımındaki önemine vurgu yapılırken, ilim camiası ve günümüz okurları için neden yeni bir neşre ihtiyaç duyulduğuna da değinildi.

ULUSLARARASI ÇAPTA GENİŞ BİR EKİP HAZIRLAYACAK

Lansmanda, Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi Müdür Yardımcısı İlhami Danış yeni hazırlanacak edisyonun detaylarından bahsetti. Hayati Develi, Musa Duman, Zekeriya Kurşun, Slobodon Illic, Marta Andrić gibi Evliya Çelebi üzerine çalışmalar yürüten yerli ve yabancı pek çok akademisyenin doğrudan katkıda bulunacağı projede Robert Dankoff, Donna Landry, Gerald Maclean, Nuran Tezcan gibi isimlerin de danışma kurulunda olması bekleniyor.

Daha önce Türkiye’de tam ve eksik olarak pek çok kez yayımlanan Seyahatnâme’nin akademik kriterlere uygun olarak transkribe edileceği ve Evliya üzerine çalışmalar yapacak araştırmacılara yol göstereceği dile getirildi. Günümüz Türkçesine aktarılarak gerçekleştirilecek yayımı ise hem araştırmacıları hem de her seviyeden okuru Evliya’nın dünyasına çekecek. Minyatürler, gravürler, ebrular ve farklı görsel unsurlarla zenginleştirilecek bu özel edisyon, günümüzden 350 yıl öncesine uzanan canlı ve renkli bir köprü olacak.