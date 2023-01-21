Eti Çocuk Tiyatrosu İstanbul'da

Eti Çocuk Tiyatrosu sömestr tatil dönemi 21-27 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da perdelerini açacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Eti Çocuk Tiyatrosu, 23. yılında çocukların kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında 3 milyona yakın çocuğun fırsat eşitliği içinde tiyatro ile buluşmasını sağlayan Eti Çocuk Tiyatrosu, 2023 sezonunda ilk özgün oyunu "Mutluluk Denince Akla" ile izleyicisiyle buluşuyor.

"Mutluluk Denince Akla" 21-22 Ocak’ta Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde, 23-24 Ocak’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, 26-27 Ocak’ta Bakırköy İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. Eti Çocuk Tiyatrosu’nun turne programı www.etietieti.com adresinden ve Eti Çocuk Tiyatrosu’nun sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

Gösteri tarihinden 5 gün önce salon kapasitesi ile sınırlı olan davetiyelere passo.com.tr'den ulaşılabiliyor ve davetiyeler tek kişiliktir. Davetiyesi olmayanlar gösterimlere kabul edilmemektedir.

Paylaşmak, yardımlaşmak, çevreyi ve doğayı korumak, hayvan sevgisi, empati, hoşgörü, adil olmak, hayal etmenin gücü gibi konular üzerine kurulu öyküsüyle oyun, çocuklara temel değerleri göstermeyi amaçlıyor. Eti Çocuk Tiyatrosu Eskişehir ve Antalya’daki gösterilerin ardından Türkiye turnesine devam edecek.