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Esra Öztürk Ata'nın sevdiği şarkıları söyledi

KÜLTÜR-SANAT 25.11.2023, 14:15
Esra Öztürk Ata'nın sevdiği şarkıları söyledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda konserlerle buluşturuyor. Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Esra Öztürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendirerek konsere katılanlara unutulmaz bir akşam yaşattı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda düzenlediği konserlerle Başkentlileri sanat ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi Esra Öztürk ve Orkestrası, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendirerek Başkentlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

TÜRKÜLERE HEP BİR AĞIZDAN EŞLİK EDİLDİ

Konser öncesinde duygularını paylaşan Sanatçı Esra Öztürk, “Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ankara’da ilk solo konserim. Bugün benim için çok ayrı bir gün Atatürk’ün sevdiği türküleri söyleyeceğim, dostlarla birlikte söyleyeceğiz” diye konuştu. Bu özel gecede; Bülbülüm Altın Kafeste, Yemen Türküsü, Çanakkale Türküsü, Çökertme Türküsü başta olmak üzere, Atatürk’ün en sevdiği türküler seslendirilirken, dinleyiciler hep bir ağızdan türkülere eşlik etti, unutulmaz duygular ve anılarla dolu bir gece yaşandı.

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