Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali sona erdi

Şehir Tiyatroları, ülkemizde yaşanan salgın hastalıklar, doğal felaketler gibi olumsuzluklar nedeniyle bir süredir ara vermek zorunda kaldığı Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivalini bu yıl yeniden çocuklarla buluşturdu ve geçtiğimiz günlerde başarı ile tamamladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından gerçekleştirilen, oyunları ve atölyeleri ile renkli bir programla sürdürülen ve izleyicilerin beğenisini kazanan 15. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali 29 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü kutlamaları ile birleştirilerek açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yapılan festival, farklı ülkelerin tiyatro oyunları ve çocuklar için yaratıcı atölyeleriyle şehir merkezindeki açık alanlarda ve Şehir Tiyatrolarının sahnelerinde seyirci ile buluştu.

Bu yıl festivalde, Eskişehir Şehir Tiyatrolarının yanı sıra ülkemizde faaliyetlerini sürdüren, İstanbul Şehir Tiyatroları, Ankara Devlet Tiyatrosu ve Atta Festival Topluluğu Eskişehirli çocuklarla buluştu. Hollanda’dan “Tiyatro Maas”, Belçika’dan “Les Petits Delices” Almanya’dan “Theatre Grüene Sosse” ve İtalya’dan Luigi Ciotta festivalin bu yıl ki yabancı konukları oldular.

Ayrıca festival boyunca, Mask Yapımı, Origami, Beden Perküsyonu, Müzikli Öyküler, Çocuk ve Sanat ile Resim ve Hareket Atölyelerinden oluşan farklı ve ilgi çekici atölyeler gerçekleştirildi.

5 gün boyunca 22 farklı etkinliğin gerçekleştiği festival, şehir merkezinde yapılan açılış gösterileri ve açık hava etkinliklerine yüksek sayıda katılımın yanı sıra, tüm salonlardaki gösterimlerinin kapalı gişe sahnelenmesi ile yaklaşık 4500 kişilik seyirci sayısına ulaştı. Eskişehir’e konuk olan toplulukların memnuniyeti, salonları dolduran çocukların mutluluğu eşliğinde sona eren festival her yıl olduğu gibi hafızalarda neşeli bir iz bıraktı.