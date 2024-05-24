Ercan Yılmaz’ın İspanya’da kişisel heykel sergisi açıldı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Doç. Ercan Yılmaz’ın eserlerinden oluşan Kişisel Heykel Sergisi’nin açılışı, İspanya Murcia Üniversitesi Müzesi Jose Nicolas Almansa Sergi Salonunda gerçekleştirildi.

İSPANYA (İGFA) - Serginin açılış kokteylinde, Murcia Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Ofisi Direktörü Prof. Francisco Javier Caballero Cano, Murcia Üniversitesi Müzesi Müdürü Jose Miguel Garcia Cano, Sergi Komiseri Prof. Pedro Alonso Urena, Murcia Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri ile misafirler yer aldı.

Murcia Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Ofisi Direktörlüğünde her yılın sonunda toplanan jüri, Murcia Üniversitesi’nin farklı sergi salonlarında yeni yıl içinde gerçekleşecek kültür sanat etkinliklerini, başvurular arasında eleme yaparak belirlemekte ve planlamaktadır. 2023 yılı sonunda, 2024 yılı etkinliklerini belirlemek için toplanan jürinin, başvurulan projeler arasından seçerek gerçekleştirilmesine karar verdiği projelerden biri de Doç. Ercan Yılmaz’ın Kişisel Heykel Sergisi oldu.

Murcia Üniversitesi’nce kataloğu da yayımlanacak olan Doç. Ercan Yılmaz’ın Kişisel Heykel Sergisi’nde dördü taş, on üçü bronz malzemeden olmak üzere toplam on yedi heykeli yer almaktadır. Sergi salonunda ayrıca Doç. Ercan Yılmaz’ın 2005 yılında İspanya’nın Vera şehrinde yaptığı büyük boyutlu taş heykelinin görüntülerinden üretilmiş bir video da gösterimdedir.