Ercan Kesal Hatay'da okuyucularıyla buluştu

Oyuncu, senarist, yönetmen, hekim ve yazar Ercan Kesal, EXPO Antakya alanında Hataylı kitapseverler ile bir araya geldi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve açıldığı günden bugüne yoğun ilgi gören Hatay Kitap Günleri’nin konuğu Ercan Kesal oldu.

Sinemayla olduğu kadar kitaplarıyla adından söz ettiren Ercan Kesal, yazın hayatı, eserleri ve oyunculuğu hakkında bilgiler verdi.

Ayşe Dizman moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide edebiyatla ilişkisini çocukluğundaki hikayelerle anlatan Kesal şöyle konuştu: "Kitap fuarları yazar ve okurları buluşturan çok özel yerlerdir. Hatay Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu işi çok önemsiyorum. Umarım kurumsallaşır ve devam eder. Okurun ilgisi yazar için de besleyicidir. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

Usta yazar Kesal, gerçekleştirdiği söyleşinin ardından kitaplarını Hataylı okuyucuları için imzaladı ve bol bol fotoğraf çektirdi.