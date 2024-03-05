“En Büyük Haber” Akçaabat’ta Sahnelendi

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni oyunları “En Büyük Haber” ile Akçaabat Belediyesi’nin bu yıl 11’incisi düzenlenen Engin Günaydın Tiyatro Festivaline konuk oldu. Akçaabat halkı, tiyatro gösterisine büyük ilgi gösterdi.BURSA (İGFA) - Trabzon Akçaabat Belediyesi’nin düzenlediği ve şehirde 6 akşam boyunca kültür sanat rüzgarları estiren 11. Engin Günaydın Tiyatro Festivalinde, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi de yer aldı. 6 akşam boyunca; İnegöl, Ordu, Erzurum, Giresun ve Trabzon’dan gelen tiyatro ekiplerinin gösterilerini Akçaabat halkına sunduğu festivalde, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu sahnelediği oyunla büyük beğeni topladı.

Ahmet Mercan’ın yazıp Volkan Derman’ın yönettiği ve İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahnelediği “En Büyük Haber” isimli oyunla Akçaabat halkının karşısına çıkan İnegöl ekibi, büyük ilgi gördü. Akçaabatlı tiyatro severlerden tam not alan gösteri, izleyiciler tarafından pür dikkat izlendi.

Oyun sonunda gösteriye ilişkin konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi En Büyük Haber isimli tiyatro gösterisini son derece özel ve hassasiyetle hazırladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.