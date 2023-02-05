El yapımı Uşak Halıları Kıbrıs'ta görücüye çıktı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 46 eşsiz el yapımı halıyı sanatseverlerle buluşturduğu Uşak Halı Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda 10 Şubat’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacakKKTC (İGFA) - Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Anadolu’nun köklü geleneklerinden el yapımı tarihi halıları sanatseverlerle buluşturduğu “Uşak Halı Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın katılımı ile açılan sergi, 10 Şubat’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Paris Louvre Müzesi, Floransa Bardini Müzesi, New York Metropolitan Sanat Müzesi, National Gallery of Art başta olmak üzere dünyanın pek çok önemli müzesinde örnekleri sergilenen el yapımı Uşak halılarını Kuzey Kıbrıs’la buluşturan “Uşak Halı Sergisi”, 46 eşsiz el yapımı halıyı bir araya getiriyor.

Sergi öncesinde, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’i makamında ziyaret eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin “Uşak Halı Sergisi”ne ev sahipliği yaparak Kuzey Kıbrıs’la buluşturması nedeniyle Dr. Günsel’e teşekkür ederek el yapımı bir halı takdim etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ birer konuşma yaptı.

“Uşak Halı Sergisi’nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bugün burada Uşak’tan kıymetli bir heyeti ağırlıyoruz. Anavatan Türkiye ile bağlarımızı güçlendirecek kıymetli bir serginin açılışını yapıyoruz” sözleriyle başladığı konuşmasını, “Gerek ticarette, gerek sanayide, gerek kültürel olarak kurduğumuz bu bağları üniversitelerimiz aracılığıyla güçlendirmeye devam ediyoruz. Yaşadığımız o zor günlerde en büyük hayalimiz işte bu bağların güçlendiği bir gelecekti” ifadesini kullandı.

“Kıbrıs Türkleri bu adaya 1571’den sonra yerleşti. Ancak Anadolu’daki köklerini hiç bir zaman unutmadı. O kültürden hiç bir zaman kopmadı” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Atalarımızın Kıbrıs’a geldiği dönemlerde Uşak’ta başlayan halıcılık geleneği, dünyanın her yerinde değer gören, bölgenin en önemli kültürel varlıklarından biri haline geldi. Anadolu’nun bu geleneğinin, bugün Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi aracılığı ile ülkemizle buluşmasını son derece anlamlı ve kıymetli buluyorum. Huzurunuzda Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bu kıymetli girişimleri için teşekkür ediyorum” dedi.