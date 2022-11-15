EF16 Film’den belgesel müjdesi

Kurduğu freelance film ekibi ‘ef16film’le önemli işlere imza atan Yönetmen Erkan İsa, çektikleri belgesel serisini Ocak 2023 itibariyle yayınlayacaklarının bilgisini verdi.BURSA (İGFA) - Tanıtım filmi ve klip çekimi yaparak önemli işlere imza atan EF16 Film Production, hazırladıkları belgesel serisini yakında yayınlayacaklarına dair açıklamada bulundu. Bursa'da klip çekimi yaparak kentin tanıtımına katkıda bulunduklarına vurgu yapan EF16 Film ekibi, çekecekleri belgesellerle de bu misyonu devam ettirme kararı aldıklarını söyledi.

HEDEF BEYAZPERDE

Belgesel ve sinemaya yöneleceklerini söyleyen ef16film ekibinin kurucusu Yönetmen Erkan İsa, “Yıllardır kısa metraj film çekiyor ve festivallere katılıyoruz. Kısa film yarışmalarında aldığımız dereceleri her zaman Bursa’ya armağan ettik. Ekibimiz ef16fim uzun süredir de firmalara tanıtım filmi çekmekte, Bursa’mızın güzelliklerini ön plana çıkarmak adına da boş durmadık ve Bursa’da klip çekimi yaparak şehrimizin tanıtımına katkıda bulunduk. Yaklaşık 1 senedir üzerine çalıştığımız belgesel serisi projemiz kapsamında Bursa’nın sokaklarına indik. Görüştüğümüz dijital platformlar var. Allah’ın izniyle Ocak 2023 itibariyle belgesellerimizi yayınlayacağız” ifadelerini kullandı.