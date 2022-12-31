Edirne Keşan'da muhteşem gala

"Siperin Ardı-Keşan Menzil Hastanesi" tarih kokan muhteşem bir galayla Keşan Kent Müzesi binasının hikayesini anlattıErdoğan DEMİR/Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin Keşan Belediyesi tarafından hazırlatılan, Keşan Kent Müzesi binasının hikayesini anlatan “Siperin Ardı-Keşan Menzil Hastanesi” belgesel filminin galası onur konukları Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşları’nda cephe gerisinde menzil hastanesi olarak kullanılan ve günümüzde Keşan Belediyesi tarafından kent müzesi olarak restore edilen eski hastane binası ile ilgili hazırlanan “Siperin Ardı-Keşan Menzil Hastanesi” belgesel filminin galası yapıldı. Saat 18.30 sıralarında Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu’nda başlayan galaya; Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Edirne Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sesli, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, CHP Keşan İlçe yönetimi, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Nuran Uslu, Ali Ünal, Tahir Özçınar, Belgesel Filmi Yapımcısı Gökhan Tarkan Karaman, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan TB Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, KEYİAD Başkanı Ahmet Eler, esnaf odaları başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kurum müdürleri, birim amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Mustafa Helvacıoğlu, “Sezen Aksu; ‘Gülümse’ isimli şarkısında; ‘Belki şehre bir film gelir’ diyor. Bugün, bu şehre bir film geldi ve filmle birlikte bu salona şehir dışından ve içinden sizler geldiniz. Kutlu bir mazi ile parlak bir gelecek arasında köprü kurmanın heyecanıyla Keşan Kent Müzesi ‘Siperin Ardı’ belgesel filmi galamıza şeref verdiniz. Kurtuluşumuzun 100. yılının son etkinliğinde sizleri ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Mazinin omuzlarımızdaki sorumluluğuyla tüm hemşehrilerim adına sizlere en içten şükranlarımı arz ediyorum.” dedi.

Bu tür faaliyetlerin, yol veya park yapmaktan çok daha önemli olduğunun altını çizen Helvacıoğlu, şunları söyledi: “İşte bu vizyondan ve değerlerden hareketle; Keşan’da örnek çalışmalara imza atıyoruz. Menzil hastanemizi müze olarak şehrimize kazandırmamız, bu yapıyı, yaşayan bir komplekse çevirmeye çalışmamız, sözlü tarih çalışmalarımız ve hemşehrilerimin katkılarıyla envanter toplama çalışmalarımız işte bu iradenin tezahürüdür. Konuşmamın başında, Sezen Aksu’nun bir şarkısından bahsettim. ‘Belki şehre bir film gelir’ dedim. Aslında şehirlerin kendisi de filme benzer. Bazı şehirler aşk filmi kadar güzeldir, bazıları aksiyon filmi misali hareketlidir, kimi şehirler de komedi filmi izler gibi yüzünüz güler, kimi şehirlerde dram filmi izler gibi yüreğiniz acı çeker. Teşbihte hata olmaz. Keşan; sanatkarlarıyla bir müzikal filmini, 100 yıl öncesiyle bir kahramanlık filmini, yeni yönetim anlayışıyla da bilim kurgu filmini andırır. Her filmin bir sahnesi, bir senaristi ve kahramanları vardır.”

Keşan’ın da 100 yıl öncesinin bir film gibi olduğunu dile getiren Mustafa Helvacıoğlu, “Sahnesi bu topraklar, senaristi işgalciler, kahramanları ise Keşanlılardır. Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’den ve Çanakkale’nin yiğitleri kınalı kuzulardan izler taşımakla gurur duyuyoruz. Belgesel filmimizi izlerken göreceksiniz ki, 107 yıl önce Çanakkale, vatan ve milletimizin imdadındaydı, Keşan ise; Çanakkale kahramanlarının şifasındaydı. İşte bununla iftihar ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Belgesel filminin, Keşan’ın bilinirliliğine, tanınırlılığına ve farkındalığına önemli bir katkı sunacağını ifade eden Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu eserin ortaya çıkmasına katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür etmek istiyorum. Çok kıymetli katkıları nedeniyle, TBMM Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mustafa Şentop’a şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman yanımızda olan Edirne valimiz Sayın Hüseyin Kürşat Kırbıyık’a teşekkür ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımıza ve bugün onur konuğumuz olan Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan’a minnetlerimizi sunuyoruz. Müzemizin Keşan’ımıza kazandırılmasında başından beri elimizi hiç bırakmayan Milletvekilimiz Sn. Dr. Fatma Aksal’a teşekkür ediyoruz. Bize bu yolda heyecan veren ve şevkle destekleyen İl Başkanımız Sayın Belgin İba’ya şükranlarımızı sunuyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz Sayın Gökhan Yazgı’ya ve kıymetli Müdür Yardımcımız Sayın İsmail Karaman’a teşekkür ediyoruz. Ülkemizin saygın bilim insanı ve tarihçi Prof. Dr. Sn. İlber Ortaylı’ya filmimize katkıları, verdiği değerli bilgiler ve bizi yüreklendirdiği için minnet borçluyuz. Bu süreçte çok değerli kurumlar bizlere destek verdi. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Arşivleri Başkanlığı’na, şu anda aramızda bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Sayın İsmail Kaşdemir’e, Türk Tarih Kurumumuza, Genelkurmay Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı’mıza, yine destekleri için Türk Kızılay’ına, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne, Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’ne teşekkür ediyoruz. Belgeselin Yapımcısı ve Yönetmeni Gökhan Tarkan Karaman’a, Doçent Doktor Barış Borlat’a, Araştırmacı Ömer Arslan’a ve Cüneyt Dalgakıran’a, filmin teknik ekibine ve oyuncularına, Keşan Kent Müzesi Genel Koordinatörü kıymetli çalışma arkadaşımız Sayın Aslı Avcı ve Kültür Müdürlüğü ekibimize, kısacası bu eserin ortaya çıkmasında payı olan herkese, hepimiz adına 100. yılımızda 100’lerce kez teşekkür ediyorum. ‘Menzil hastanesi; siperin ardı’ belgeselimiz 100. yılımızı taçlandıran bir emektir. Şanlı atalarımızın aziz hatıralarına hürmetle sunulur. Gelecek nesillerimize günümüzden kıymetli bir hediye olarak hatıra kalsın Keşan’ımızın kurtuluşunun 100. yılına gururla armağan olsun.”

Programın devamında söz alan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1931 yılında şöyle diyor; ‘Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir.” Çünkü yazılı bir eser bıraktığınızda onu gelecek nesillerde okuyacaktır. Geçmişte yapılan hatalardan gelecekte mutlaka ders çıkarılmalıdır. Çanakkale’de şehitlerimiz koyun koyuna yatıyorlar. Geçmişteki hataları tekrarlamamak için güçlü olmamız lazım, tarihimizi çok iyi bilmemiz lazım. Bu belgesel ile tarihimizin ne kadar dolu olduğunu, orada yaptığımız hataları tekrarlamamız gerektiğini bir kez daha öğreneceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Gaytancıoğlu’nun ardından söz alan Aksal, belgeselin bir heyecan yarattığını dile getirdi.

Program Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın konuşmasıyla sürdü. Keşan’da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Alpaslan, şunları söyledi: “Günümüzde kentlerin sembol yapıları, mimari çizgileri açısından tarihi yapılar son derece önemli. Bu binalara yatırım yapmak, ayağa kaldırmak kutsal derecede önemli. Belediye Başkanımızın kent müzesi binasını hayata kazandırmak için gösterdiği çaba karşılığını vermek üzere. Bugün de gördük binamızda restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. İnşallah Keşan’ımıza ve ülkemize güzel bir müze olarak hizmet edecek. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girerken, cumhuriyetimizin kuruluşunda büyük bir fonksiyon gören bizim için destansı önemi bulunan Çanakkale Savaşlarımızda mücadele etmiş, yaralanmış, hayatını kaybetmiş atalarımıza, büyük insanlara tedavi için mekan olmuş çok değerli binanın müze olması son derece kıymetli. Bu çalışmalarda başta Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu’na ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Atalarımızın torunları olarak bu topraklara ne kadar hizmet etsek azdır. Bu film de son derece önemli. İnşallah en kısa zamanda müzemizin açılışını gerçekleştiririz.”

Programda son olarak İlber Ortaylı konuştu. Çanakkale’nin tarihte çeşitli yorumlara neden olduğunu dile getiren Ortaylı, “Şairin dediği gibi Çanakkale şehitlerini ‘Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi’ dedi. Tabi çok mutaassıp bazı Müslümanlar ‘Kantarın topuzunu kaçırdın’ dediler. Ben öyle düşünmüyorum. O zamanda öyle düşünmeyenler vardı. İslamiyet’in çok ağır darbeler yediği ve şayet yenilip gitseydik ancak egzotik bir dil olarak Müslümanların seyyar bir şekilde başka din grupları ve milliyetlerinin idaresinde yaşayacakları adeta bir nevi 2 bin yıllık sıkıntı çekecekleri bir devre girmiştik. Tabi Müslüman devletlerin Yahudi kavminin özgür bağları kadar kendilerine sahip olacaklarından da şüphem vardı. Çok idealist insanlar vardı. Ama her zaman olduğu gibi bir takım etnik vesileler tepecekti. Böyle bir felaket görülmedi. Bunu tek kişiye borçluyuz. Ve tek kişi anonim bir kişidir Türk askeri. Mehmetçik, buradan kalmıştır isim. Tek devlete borçluyuz Türklerin imparatorluğu, devamı Türk Cumhuriyeti. Bu lafta benim değildir. Son padişah Vahdettin’in kızı Sabiha Sultan’ındır. ‘O Türklerin imparatorluğuydu, bu da Türklerin cumhuriyetidir’ dedi” diye konuştu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 1915’teki savunma dolayısıyla Türk İmparatorluğu’nun kaybolduğu zannedilen savaşçı gücünün kaybolmadığının görüldüğünü ifade ederek, şöyle dedi: “Bu çok açıktır. Bugün bir takım Alman raporlarının ve medyasının yanlış ‘Gelibolu Savaşı’nı Almanya kazandı’ söylemi tamamen bir yalandır. Aslı, esası yoktur. Burayı Almanya’nın 19 bin askeri savunmuş. Tamamen ahlaksızca bir ifadedir. Öyle bir şey yok. Biz adil tarih yazmak ve konuşmak durumunda olan bir memleketiz. Çünkü biz imparatorluk insanlarıyız. İmparatorluk tebaaları idare ettikleri milletler hakkında hüküm verirken çok taraflı düşünmek zorundadırlar.”

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale'de büyük bir zafer kazanıldığını söyledi. “Çanakkale geçilmez” sözünün Britanya Genelkurmayı tarafından söylendiğinin altını çizen Ortaylı, sözlerini şöyle tamamladı: “Asrın en büyük zırhlılarıyla Çanakkale geçilemedi, yenildiler. Türkler direndi. Üstüne kara harbine girdiler. Kara harbinde de yenildiler.”

Konuşmaların ardından katılımcılar “Siperin Ardı-Keşan Menzil Hastanesi” belgesel filmini izledi.

Program plaket takdiminin ardından sona erdi.