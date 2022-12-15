Ecem Naz Tunca ‘Gazeteci Olunmaz Gazeteci Doğulur’ adlı kitabını tanıttı

Yazar Ecem Naz Tunca, İstanbul TÜYAP’da düzenlenen Kitap Fuarı 39. yılında yer alarak ‘Gazeteci Olunmaz Gazeteci Doğulur’ adlı yeni kitabını tanıttı.

İSTANBUL (İGFA) - Yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayan yüzlerce Yayınevi ve yazarı İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre merkezinde ağırladı. 3 Aralık’ta başlayan fuarda Cem Yılmaz, Buğra Gülsoy, Canan Karatay gibi değerli isimler kitaplarını imzalarken, 11 Aralık Pazar günü ‘Gazeteci Olunmaz Gazeteci Doğulur’ adlı ilk kitabıyla fuara Ecem Naz Tunca da katıldı.

Yoğun ilgi ve büyük bir okur kitlesiyle kitabını imzalayan genç yazar kitabında, babası Gazeteci Yazar Hulusi Tunca’ya yer verdi. 80li yıllarda popüler bir yayın olan Hey Dergisi’nin etkisini hissederken, aynı zamanda Hulusi Tunca’nın biyografisi ile baş başa kalıp dönemi yeniden yaşayacağınız bir kitap yazdı.

ECEM NAZ TUNCA KİMDİR?

1996 doğumlu yazar, eğitim hayatına İstanbul’da başladı. Akademik eğitim dışında sanatın birçok dalında alanında çok iyi isimlerden bale, tiyatro ve oyunculuk dersleri aldı. Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünde sergilediği başarıyla iş hayatına güçlü bir giriş yaptı. Yazdığı kitapla başarısını taçlandırırken gazetecilik ve görsel medyada da ilerleyişini sürdürmektedir. Rock’ın Roll, Merhaba dergilerinde ünlü isimlerle yaptığı röportajlarla adından söz ettiren Tunca, medyanın aranan genç kalbi olma ayrıcalığını yaşamaktadır. Çocukluğu ve tüm gelişim sürecini gazete, TV ve dergilerde harmanlanan bir deneyimle sürdürürken, yeniliğe ve teknolojiye açık bir düşünce yapısına sahip olması onu birçok açıdan farklı ve özel kılmaktadır. Genç bir iş kadını olarak aldığı ödüller ve organizasyon kabiliyeti sayesinde çok sayıda saygın kurum ve kuruluşla birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni Dönem Medya ve Televizyon dünyasında geçmişle geleceği, genç – yaşlı her yaş grubunu ortak fikir birliğinde buluşturmak, farklı kuşaklar arasında bir mihenk taşı olma amacındadır. Son yıllarda yaptığı araştırmalar ve birçok farklı kaynaktan literatür taraması yaparken, okuma ve öğrenmenin yaşamın her anında mükemmelliğe ortak olduğu görüşündedir.

Fuara çok sayıda ünlü katılırken keyifli söyleşilerle bir fuar daha sona ermiş oldu. Tüyap’ın 40.yılında yeniden bir araya gelmek ve yeni eserlerle ülkemize renk katmanın hazzı devam edecektir. 40. Yıla özel çalışmaları hızla devam eden Ecem Naz Tunca, açılacak olan Ankara, İzmir, Antalya ve Bodrum’daki fuarlarda ‘Gazeteci Olunmaz Gazeteci Doğulur’ kitabını okurlarıyla buluşturacak