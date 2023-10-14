EBB Şehir Tiyatrosu yeni sezona “perde” dedi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2023-2024 tiyatro sezonunu “Geç Kalanlar” adlı oyunla açtı.ERZURUM (İGFA) - Şimdiye kadar onlarca yerli ve yabancı oyunu Erzurum seyircisiyle buluşturarak şehrin önemli sanat ve tiyatro merkezlerinden biri haline gelen EBB Şehir Tiyatrosu, yeni oyunuyla da Erzurum’un kültür sanat yaşamını zenginleştirmeye aday görünüyor.

ÜNALP YAZDI, AYDEMİR YÖNETTİ

Kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından izlenilen ve büyük beğeni toplayan “Geç Kalanlar” adlı oyun Pervin Ünalp tarafından kaleme alındı, Bünyamin Aydemir’in rejisiyle sahnelendi. Yönetmen Bünyamin Aydemir’in yanı sıra Sena Girgin’in reji asistanı, Ziya Kibar’ın dramaturg, Yusuf Kürşat Ekinci’nin dekor ve ışık tasarımı, Emrah Çılgı’nın da genel sanat yönetmeni olarak görev aldığı oyun kadın erkek ilişkisi üzerinden insanın elindeki sevginin ve güzelliklerin kıymetini bilmemesini ve sonrasında büyük pişmanlıklar yaşamasını konu alıyor.

HER PAZARTESİ VE SALI SAHNELENECEK

Bir yandan insanın iyi ve kötü yanlarını incelikli bir dille yansıtan diğer yandan da insanın derinlikli ve çok boyutlu psikolojik yapısını sahneye taşıyan oyunun sadece Erzurum’da değil yurt içi ve yurt dışında sahnelenmesi öngörülürken, oyunun sezon boyunca her pazartesi ve salı günü saat:19.00’da İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahneleneceği belirtildi. Kapalı gişe oynanan oyun seyircilerden ve davetlilerden tam not aldı. Önümüzdeki günlerde sahnelenecek oyunun biletleri şimdiden tükenmeye başladı.

“ŞEHİR TİYATROSU ERZURUM’DAKİ SANATIN LOKOMOTİFİDİR”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni tiyatro sezonunun tüm sanat ve tiyatro camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Sekmen, “Geç Kalanlar” adlı oyuna emek veren tüm ekibi de içtenlikle kutladığını belirtti. EBB Şehir Tiyatrosu’nun Erzurum’daki sanatın lokomotifi olmaya aday bir birim olduğunu dile getiren Başkan Sekmen, sanatın ve tiyatronun büyülü dünyasını Erzurum seyircisiyle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.