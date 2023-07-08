Düzce'de tarih sanatla buluştu

Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘Düzce Otları Bereket Festivali’ ilk gününün finali Türk Müziğinin iki güçlü sesi Coşkun Sabah ve Ayşe Taş konseri ile yapıldı.Sefer DEMİR/haberozel.com.tr (DÜZCE İGFA)

Konuralp Antik Kenti ev sahipliğinde 3 gün sürecek festivalin ilk gününde birbirinden keyifli ve eğlenceli etkinliklerle güzel bir gün geçiren Düzceliler, festivalin ilk akşamında düzenlenen Türk Müziği konserleriyle eğlenceli zaman geçirdi.

İlk olarak sahneye çıkan udi sanatçı Coşkun Sabah, sevilen parçalarından oluşan repertuar ile alanı dolduran vatandaşlarla buluştu.