Don Kişot İyi Edebiyat Ödülü yarışmasına başvurular başladı

The Kitap Yayınları tarafından bu yıl ilki düzenlenen “Don Kişot İyi Edebiyat Ödülü” yarışmasının başvuruları başladı. Kazanan yazara 30 bin TL ödül verilecek olan yarışmada son başvuru tarihi 29 Şubat 2024 olarak belirlendi ve sonuçlar 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.İSTANBUL (İGFA) - The Kitap Yayınları’nın, roman dalındaki kitapları ödüllendirmek amacıyla düzenlediği "Don Kişot İyi Edebiyat Ödülü" yarışması için başvurular başladı. Kazanan yazara 30 bin TL ödül verilecek yarışma için son başvuru tarihi 29 Şubat 2024 olarak belirlendi.

The Kitap Yayınları Yayın Kurulu ön jürisi ve Prof. Dr. Feyza Doyran, Prof. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan, Prof. Dr. Harun Duman, Prof. Dr. Ali Atıf Bir ve Umut Burgaz’dan oluşan ana jürinin romanları değerlendireceği yarışmada, kazanan yazara 30 bin TL ödül verilecek. Ayrıca, ödülü alma hakkı kazanan eser, The Kitap yayınları tarafından en az 2 bin adet basılarak okurlarla buluşturulacak ve yüzde 12 telif hakkı sağlanacak.

Daha önce en az bir romanı yayımlanmış yazarın, henüz yayımlanmamış bir eseri ile başvurması gereken yarışmada, adayın yarışmaya gönderdiği eseri değerlendirme süreci boyunca yayımlaması halinde değerlendirme dışı kalacak. Kısa listeye kalan eserler ise yarışma sözleşmesini imzaladıktan sonra değerlendirmeye alınacak.

Yarışmaya başvuru için; [email protected]