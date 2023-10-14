13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda konuşan Prof. Dr. Sevil Atasoy, dolunayda suç oranının artıp artmadığını bilimsel verilerle anlattıKOCAELİ (İGFA) - Türkiye'de olay yeri inceleme, kriminal laboratuvarların gelişmesi ve DNA delillerine katkısı nedeniyle yılın bilim insanı ödülüne layık görülen akademisyen ve yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nın konuğu oldu. Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda düzenlenen ‘Dolunayda Suç Artar mı?’ konulu programda konuşan Atasoy, bilimsel verilerle dolunay-suç ilişkisini ele aldı.

DOLUNAY EFSANELERİ

Dolunayın çeşitli efsanelere konu olduğunu belirten Atasoy, “Bilim insanları, yüzyıllardır, gökyüzünün insanları etkilediğini söylemektedir. Hipokrat, yıldızların evresini bilmeyen hasta bakmasın demiştir. Yine bilim adamları ayın evrelerinin suç oranını artırıp artırmadığı konusunda ikiye bölünmüştür. Öte yandan dolunay deyince kurt adam efsanesi de tüm dünyayı sarmış. Kurt adamların, bir takım mahlukatların ortaya çıktığı savunulmuştur” ifadelerini kullandı.

DOLUNAY-SUÇ İLİŞKİSİ ŞEHİR EFSANESİ

Türkiye’deki deneyimlerinden bahseden Atasoy, “Polis öğrencilerim var. Onlara dolunayda suçun artıp artmadığını soruyorum. Hepsi arttığını söylüyor. Ama istatistiklerde böyle bir şey hiçbir yerde yok. Dolunay var diye hiçbir polis birimi devriye sayısını artırmaz. Hiç korkmadan dolunayda dışarı çıkın. Rahat rahat gezin” diyerek dolunay-suç ilişkisinin şehir efsanesi olduğunu vurguladı.