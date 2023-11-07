Dokuz Eylül'den 100. yıla özel tezhip sergisi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü onur yılını düzenlediği etkinliklerle dolu dolu geçiren Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ), bu kez Cumhuriyetin 100. yılını vurgulayan Tezhip Sergisi açılışı yapıldı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ), Cumhuriyetin 100. yılı konulu Tezhip Sergisi açıldı. DEÜ Rektörlüğü fuaye alanında açılışı yapılan sergide, İstiklal Marşı, Cumhuriyetin 100’üncü yılı logosu, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinden ve figürlerinden oluşan 13 özgün eser yer alıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’ndan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eserlerinden oluşan serginin küratörlüğünü ise aynı bölümden Doç. Gül Güney Zincir yaptı. Sergi, 15 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sergi açılışına katılan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, sergiye yönelik düşüncelerini paylaştı. Sergideki her bir eserin tezhip sanatının kaide ve kurallarına bağlı kalınarak ve ezilmiş altınla süslenerek oluşturulduğunu belirten Öztuna, “Tüm bu çalışmalar, Cumhuriyetimizin 100. yılı vurgusu ile güçlendirildi. Fakültemizde birbirinden yetenekli öğrencilerimiz, her biri kendi alanında yetkin değerlerimiz var. Öğrencilerimiz yaratıcı potansiyellerini özgün eserlerle açığa çıkarıyor ve sanatın, kültürün gelişimine direkt olarak katkı sunuyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz” diye konuştu.