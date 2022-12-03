Son Dakika

Diziler sesi kapanınca boş

KÜLTÜR-SANAT 03.12.2022, 09:30
Diziler sesi kapanınca boş

Hülya Koçyiğit, TRT-2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında bu hafta, oyuncu Saruhan Hünel’i konuk etti.İSTANBUL (İGFA) - Aynalı Tahir dizisinin kendisi için önemli işlerden biri olduğunu belirten Saruhan Hünel, diziye ilk olarak altı bölüm oynamak için başladığını sonrasında yüz yetniş beş bölüm oynadığını söyledi. Hünel ‘’’Dizinin yapımcısı ve senaristi Sergin Akyaz ile ilk görüşmeye gittiğimde bana altı bölüm oynayacağımı ve sonrasında Alişan’ın dizide beni öldüreceğini söylediler. Askerden yeni gelmiştim, hemen başlayayım diye düşündüm ve kabul ettim. Altı bölüm diye girdim yüz yetmiş beş bölüm çektim. Üç tane Aynalı Tahir değiştirdim, onlarca yardımcı oyuncu değiştirdim ama bir tek ben sabit kaldım.’’ dedi. Hünel dizinin tükenmeyen bir tekrarı olduğunu söyledi ve ‘’Biz diziyi beş yıl çektik ama beş yıl sonra tekrarları yayınlandı kanallarda. On beş yıl da tekrarı sürdü. On yaşındaki çocuklar da beni tanıyordu. Siz nereden tanıyorsunuz beni, o dizi bitti diyordum. Bitip tükenmeyen bir tekrarı oldu Aynalı Tahir’in.’’ dedi.

Kariyerinde uzun soluklu dizilerde rol alan Saruhan Hünel seçici olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu ‘’Biraz seçiciyim aslında. İnsanların karşısına çıktığımda üç bölüm sonra ya da beş bölüm sonra bitecek işleri istemiyorum. Çünkü işler bittiğinde hiç kimse onun yönetmenini hatırlamıyor, yapımcısını hatırlamıyor. Hatta neredeyse kanalını bile hatırlamıyorlar. Şu oyuncunun dizisi bitti diyorlar. O yüzden ben elimden geldiğince tecrübe veya çevresel soruşturmamla projelere bakıyorum. İyi bir yapım şirketi, iyi bir yönetmen gerekiyor. Ekibin iyi olması çok önemli.’’ dedi.

Saruhan Hünel ‘’Ben bazen dizilerin sesini kapatıyorum, sadece izliyorum. Ne kadar vasat geliyor, bomboş. Dolayısıyla senaryo heyecanlandırmalı. Seyirci artık çok titiz. Profesyonel seyirci oluştu, kandırıldığının da farkında, bu böyle olmaz diyebiliyor, yorum yapabiliyor. Sosyal medyadan eleştiriyor veya yukarılara çıkartabiliyor. Artık profesyonel bir seyircimiz var. Dijital kanallar olduktan sonra da bu çok çoğaldı. Çünkü büyük yapımlara daha doğrusu Avrupa veya Amerika'daki yapımlara tek tuşla ulaşabildiği için bizim de dizilerimizin de kalitesini yükseltmemiz gerekiyordu. Şimdi de yükselmeye başladı zaten.’’ dedi.

Hünel, bir proje bittiğinde set çalışanlarına üzüldüğünü belirterek ‘’Bir bakıyorsunuz üç bölüm sonra kanal bitiriyor, beş bölüm sonra kanal bitiriyor. Deneme yanılma olmaya başladı. Evet oyuncular belki bir şekilde kendini kurtarabiliyor, belki yapımcı da kurtarabiliyor ama sette çalışan arkadaşlarım o işe güvenerek belki borçlanıyorlar, belki kredi çekiyorlar, ona güveniyorlar. Birdenbire işleri bitiyor. Çok üzülüyorum. O yüzden ben herkesin başlarken çok iyi inceleyip, sık dokuyup iyi projeler olmasına etmeleri lazım diye düşünüyorum.’’ dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4