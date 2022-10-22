Diyarbakırlı kursiyerler tarihi güzellikleri gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kurslarda eğitim gören kadın kursiyerler için kent gezisi düzenledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadın istihdamına yönelik birçok eğitim ve kurs düzenlemeye devam ederken kadınların moral ve motivasyonlarını artırmak için farklı etkinlikler gerçekleştiriyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığıile Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezinin (DÜKSAM) işbirliği ile Benusen Kadın Yaşam Merkezi'nde eğitim gören kadınlar için kentteki tarihi ve turistik mekânlara gezi düzenledi.

Hz. Süleyman Cami yerleşkesinde bir araya gelen kadın kursiyerler, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami ve On Gözlü Köprü’yü gezdi, tarihi yapılarla ilgili bilgiler aldı.

Keyifli bir gün geçiren kadınların gezisi On Gözlü Köprü’de bulunan Keremke tesisinde yenilen öğle yemeğinin ardından sona erdi.

Gezi programında kursiyerlere Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Mine Baran, Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi üyesi Prof. Dr. Şengül Kocaman eşlik etti.