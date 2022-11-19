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Diyarbakır 4 Mevsim yarışması sonuçlandı

KÜLTÜR-SANAT 19.11.2022, 16:15
Diyarbakır 4 Mevsim yarışması sonuçlandı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen “Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması”nın kazananlarını açıkladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca geçtiğimiz Kasım ayında dünyada ilk defa bir kentin dijital fotoğraf platformu olarak kurulan ve profesyonel, amatör fotoğrafçıların eserlerinin yer aldığı “İki Gözüm Diyarbakır” da, “Diyarbakır 4 Mevsim Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle düzenlenen ve 30 Eylül 2022’de başvuruları sona eren yarışmaya 50 ilden 460 fotoğrafçı, 1601 eserle başvurdu. 

Diyarbakır’da toplanan jürinin değerlendirmesiyle Büyük Ödül ve dereceye giren fotoğraflar belirlendi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, jüri üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında kazananları açıkladı. 

Vali Su, yaptığı konuşmada, kentin tanıtımı ve bu tanıtımın sürekli olması için “İki Gözüm 4 Mevsim” adıyla bir fotoğraf yarışması düzenlediklerini söyledi.

Kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraflara yansıtan bir dijital platform kurduklarını ve hedeflerinin bu platformu kalıcı hale getirmek olduğunu belirten Vali Su, şunları aktardı:

“İki Gözüm 4 Mevsim” fotoğraf yarışması ilimize dışarıdan veya ilimiz içinde olan sanatçıların,fotoğraf severlerin kendi fotoğraf makinesiyle veya cep telefonuyla çektiği fotoğrafları bu dijital platformumuza yüklediler ve çok değerli kişilerden oluşan jüri, bu fotoğraflar içinden zor da olsa bir seçimi gerçekleştirdi.”

Dereceye girenlere ödül

Vali Su, yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye 20 bin nakdi ödül verileceğini kaydederek kazananları açıkladı.

Vali Su, şöyle konuştu:

“İstanbul'dan yarışmaya katılan Emrah Yıldız isimli kardeşimiz ‘Köprü’ fotoğrafıyla üçüncü, yine İstanbul'dan yarışmaya katılan Kübra Soylu ‘Deva Hamamı’ fotoğrafıyla ikinci Niğde'den yarışmaya katılan Fatih Yılmaz isimli vatandaşımız ‘Hasbihâl’isimli fotoğrafıyla birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Dereceye giren fotoğrafları 6 Aralıkta Keçi Burcunda sergileyip fotoğraf sevenlerin beğenisine sunacağız.Tüm katılımcıları tebrik ediyorum, hususiyle de tabii 3 arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese, değerli jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Fotoğraflarıyla dijital platformumuza katkı sağlayan herkese en içten teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı ifade ediyorum.”

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