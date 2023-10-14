"Dijital dünyanın parasız çalışanlarıyız"
Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan eğitimci yazar Yelda Kırçuval, gençleri sosyal medyada bekleyen tehlikelere dikkat çektiKOCAELİ (İGFA) - Spiker, sunucu, program yapımcısı, sunucu, eğitimci, yazar ve sosyal medya fenomeni Yelda Kırçuval, 13. Kocaeli Kitap Fuarına ilk kez konuk oldu. Ekranlarının sevilen yüzüyle söyleşisi öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel bir röportaj yaptı.
Gençlere büyük önem veren Kırçuval, Z kuşağı için, ‘’O kadar tatlı bir Z kuşağı var ki; ne istediğini bilen, ayağı yere sağlam basan gençler. Ben onlarla kendime hep format atıyorum. Sosyal medya ise gençleri yanlış yönlendirebilir. Öyle bir duruma geldik ki bizler dijital dünyanın parasız çalışanlarıyız. Sosyal medyanın algoritmasına hizmet ediyoruz’’ ifadesini kullandı.
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|1. Fenerbahçe
|8
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|8
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|P
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|21
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|8
|16
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|8
|16
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|14
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|8
|14
|7. Manisa FK
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|13
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|8
|13
|9. Keçiörengücü
|8
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Adanaspor
|8
|9
|12. Sakaryaspor
|8
|9
|13. Şanlıurfaspor
|8
|9
|14. Tuzlaspor
|8
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
|6. Brighton
|8
|16
|7. West Ham United
|8
|14
|8. Newcastle
|8
|13
|9. Crystal Palace
|8
|12
|10. M. United
|8
|12
|11. Chelsea
|8
|11
|12. Fulham
|8
|11
|13. Nottingham Forest
|8
|9
|14. Wolves
|8
|8
|15. Brentford
|8
|7
|16. Everton
|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Valencia
|9
|11
|10. Las Palmas
|9
|11
|11. Getafe
|9
|10
|12. Osasuna
|9
|10
|13. Cadiz
|9
|9
|14. Sevilla
|8
|8
|15. Mallorca
|9
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|9
|6
|20. Almeria
|9
|3