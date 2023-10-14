Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan eğitimci yazar Yelda Kırçuval, gençleri sosyal medyada bekleyen tehlikelere dikkat çektiKOCAELİ (İGFA) - Spiker, sunucu, program yapımcısı, sunucu, eğitimci, yazar ve sosyal medya fenomeni Yelda Kırçuval, 13. Kocaeli Kitap Fuarına ilk kez konuk oldu. Ekranlarının sevilen yüzüyle söyleşisi öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel bir röportaj yaptı.

Gençlere büyük önem veren Kırçuval, Z kuşağı için, ‘’O kadar tatlı bir Z kuşağı var ki; ne istediğini bilen, ayağı yere sağlam basan gençler. Ben onlarla kendime hep format atıyorum. Sosyal medya ise gençleri yanlış yönlendirebilir. Öyle bir duruma geldik ki bizler dijital dünyanın parasız çalışanlarıyız. Sosyal medyanın algoritmasına hizmet ediyoruz’’ ifadesini kullandı.