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Didim'de beton santralinden sahne ışıklarına

KÜLTÜR-SANAT 22.10.2022, 14:23
Didim'de beton santralinden sahne ışıklarına

Aydın'a bağlı Didim’de beton santralinde çalışan Eray Akkılıç yaptığı müzik ile Didim’in tanıtımına katkı sağlıyor.Rehber Gazete/Didim (AYDIN İGFA)
Eray Akkılıç 20 senedir ailesi ile birlikte Didim’de yaşıyor. 13 yaşından beri müzik yaptığını ifade eden Akkılıç, son iki yıldır profesyonel anlamda çalışmalara başladığını ifade etti.

AKKILIÇ Kendisini ifade ederken “Daha önce sokaktan, geçmişten, düşünce yapısına göre sözler yazıyordum. Bugün ise RAP dallara ayrılmaya başlayınca, onlara yönelmeye başladım. Şu an AfRO TRAP tarzı müzik yapıyorum. Afro Trap hareketli, sözden çok ritmin ön plana çıktığı bir tarz. Söz müzik bana ait olan 200 den fazla eserim var, bir çoğunu internet ortamına yüklemedim.

İnternete yüklediğim 10 şarkım bulunuyor. Profesyonel olarak başlamamda çevremin etkisi büyük oldu. “Bu yaptığın iş gerçekten güzel, neden profesyonelce yap mıyorsun?” söylemleri sonrası denemeye karar verdim. Kendi youtube kanalıma yüklediğim şarkılarım sonrası müzikonair firması ile çalışmaya başladım.

KREDİ ÇEKTİM

İlk klibimi arkadaşım çekti. Bana maliyeti 10 bin lira oldu. Bunu da kredi çekerek sağladım. Destek olursa çok daha güzel işer yapacağıma inanıyorum.

Gençlere tavsiyem mutlaka sevdikleri işi yapsınlar. Tek bir şeye bağlı kalmasınlar müzik olabilir, spor olabilir. Ama mutlaka sevdikleri işi yapsınlar.”   

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