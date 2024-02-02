Devlet Opera ve Balesi Fındıkkıran ile çocukları ağırladı

Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Fındıkkıran balesini ilk kez sadece çocuklar için özel olarak sahneledi. ANKARA (İGFA) - Yeni yılın büyüsünü sahneye taşıyan Fındıkkıran balesi ile hayatında ilk kez bale izleyen çocuklar ve gençler büyük heyecan yaşadı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, bale sanatını çocuklara ve gençlere tanıtmak ve sevdirmek amacıyla yürütülen bu tür etkinliklerin önemini vurguladı. Sağtürk, bale sanatının çocukların hayal gücünü ve estetik duygusunu geliştirdiğine dikkat çekti.

AKM’de Fındıkkıran’ı izleme fırsatı bulan yüzlerce çocuk, hem bale izlemenin hem de yaşıtlarının sahne aldığı Fındıkkıran'ın renkli dünyasına adım atmanın verdiği mutluluğu doyasıya yaşadılar.

Bu özel gösteri, bale sanatıyla ilk kez tanışan çocuklar için sadece bir eğlence olmanın ötesinde, sanatın sihirli dünyasıyla buluşma fırsatı sundu. Fındıkkıran temsili, belki de geleceğin bale sanatçılarını ve dünyaca tanınan dansçılarını yetiştirecek bir başlangıç noktası oldu.

Devlet Opera ve Balesi, Türkiye genelinde sanatın farklı dallarını toplumun her kesime olduğu gibi çocuklara ve gençlere de tanıtarak, kültürel zenginliklerimizi gelecek nesillere aktarmayı hedeflemektedir.