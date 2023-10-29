Dev İstanbul tablosuna alkışlarla son fırça atıldı!

Guinness rekorlar kitabına aday DEV İSTANBUL tablosunda final yapıldı. Ressam Alev Özas, Cumhuriyet 100. yıl kutlamaları kapsamında planlandığı gibi ,100 günde resmi tamamlayarak 28 Ekim'de son fırça darbesini kalabalık bir misafir topluluğu önünde alkışlarla attı.İSTANBUL (İGFA) - Artvizyon Gallery’nin organizasyonu ile İstanbul Watergarden’da kurulan, dev tuval üzerinde yapılan bu özel çalışmanın imzasını ressam Alev Özas attı.

"Bu resim, Ulu Önder Atatürk’e bir teşekkür mahiyetinde Türk Milletine bir armağanımdır" diyen Özas, konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamayarak, "Bu gurur hepimizin, harika bir ekiple çalıştım. Şimdi yeni rekorlar için kolları sıvama vakti" dedi.

Dev karkaslar üzerine kurulan 2.90 metre yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğunda tek parça tuval için özel üretim yaptırıldı ve platform için uzman ekip günlerce kurulum yaptı.

Resim için Guinness Rekorlar Kitabı’na “ 100 günde tek parça tuval üzerine dünyada yapılmış en büyük yağlı boya metropol resmi’ kategorisinde rekor tescili için süreç devam ediyor.

Hazırlıkları bir yıl süren, 9 Temmuz 2023’te yapımına başlanan tablo, 29 Ekim öncesi 100 günde tamamlanarak, Cumhuriyetimizin 100. Yılında İstanbul halkının beğenisine sunuldu. Ziyaretçilere açık olan Dev İstanbul resmi, sergilendikten sonra açık artırmayla satılacak ve gelirinin bir kısmı kimsesiz çocuklara bağışlanacak