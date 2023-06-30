DEÜ'den 'karma' sergi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsü lisansüstü öğrencilerinin “Zamansız” adlı karma sergisinin açılışı yapıldı.İZMİR (İGFA) - Küratörlüğünü DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu’nun yaptığı multidisipliner sergide, fotoğraf ve resim sanatının yanı sıra; afiş ve grafik tasarımı, seramik, maske, heykel, geleneksel ve dijital illüstrasyon çalışmalarından oluşan 96 eser bulunuyor.

Serginin 3 Temmuz tarihine kadar ziyaret edilebileceğini aktaran Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu, projenin ‘Sanatı Fotoğraflamak’ dersi kapsamında oluşturulduğunu ifade etti.