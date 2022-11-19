Derya Alabora hayalini açıkladı

Hülya Koçyiğit, TRT-2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında bu hafta, oyuncu Derya Alabora’yı konuk etti.İSTANBUL (İGFA) - Sinemanın kendisi için çok şey ifade ettiğini belirten Derya Alabora sinemanın kalıcı olduğunu söyledi. Alabora ‘’Sinema kalıcılık bırakıyor ve kalıcı olmak çok önemli.’’ dedi.

Daha önce Anna Karanina filmi için yurtdışından teklif alan ve sağlık sorunlarından dolayı filmde yer alamayan Derya Alabora teklifin nasıl geldiğini ‘’Menajerim aradı, Anna Karanina çekiliyor, Judie Law ve Keira Knigthly oynuyor, ekim ayında boş gününüz var mı diye mail geldiğini söyledi. Herhalde biri dalga geçiyor, dedim. Sonra senaryoyu yollamalarını istedik ve hakikaten yolladılar. Fakat o sırada bir dizimde problem vardı ve ameliyata girecektim. İyi huylu kemik tümörü diye bir şey varmış. Doktorum, durabilen şeyler, bir sürü insanda var ama seninki büyüyor içeride, bacağını kırabilir ve o yüzden bunu bir an önce buradan almamız gerekiyor, dedi. Öyle bir kritik durumdu ki. Sıradan bir diz ameliyatı değildi. Tam o döneme denk geldi ve de ne yapayım, ileride çoluk çocuğa anlatacak bir hikayem olur hayatımda.’’ diyerek anlattı.

Sonrasında aynı ajanstan gelen başka bir teklifle Hollywood yapımı ‘’A Most Wanted Woman’’ filminde rol alan Derya Alabora ‘’Orada herkes çok iyi çalışıp geliyor. Herkesin bir koçu oluyor, figürasyon hazır geliyor.’’ dedi.

Bir hikaye anlatmak istese kadın hikayeleri anlatmayı dilediğini belirten Alabora ‘’Aslında hem kadın olduğumuz için hem de böyle hikayelere çok çok ihtiyaç var. O kadar gizli kalmış hikayeler, o kadar acı çekmiş ve sayılmış kadınlar var ki.’’ dedi.