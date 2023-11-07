Depremden etkilenen çocuk ve ebeveynlerin resimleri bu sergide

Güneş Adalar Resim Sergisi, 6 Şubat depreminden etkilenen çocukların ve ebeveynlerin yaptıkları resimlerle İstanbul'da davetlilerini bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Nisan Ayı’nda açılmış olan Gaziantep Nurdağı Güneş Ada Travma Merkezi’nde ebeveyn ve çocuklarla yapılan sanat çalışmaları ile depremi ve sonrasındaki umudu anlatan bir sergi hazırlandı. Hazırlanan bu eserler Ankara ve İstanbul'da Güneş Ada Resim Sergisi'nde sergilenirken aynı zamanda bu eserler için bestelenmiş eserlerin dinletisi de gerçekleştiriliyor.

Güneş Adalar, deprem sahasında Gaziantep Nurdağı ve Islahiye, Maraş Dulkadiroğlu’nda kurulmuş olan depremden etkilenmiş ebeveyn ve çocuklara terapi odaklı çalışmalar yürütülen Hayata Renk Ver Derneği gönüllüleri ile kurulmuş ve Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiş olan merkezler olup, bu merkezlerde sanat, müzik ve hareket atölyeleri ile birlikte bireysel ve grup terapileri yürütülmektedir.

Güneş Adalar Resim Sergisi bu kez İstanbul'da davetlilerini bekliyor.