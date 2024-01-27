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Depo No:4’te “Medeniyetin Dokunmuş Kodları” söyleşisi

KÜLTÜR-SANAT 27.01.2024, 14:44
Depo No:4’te “Medeniyetin Dokunmuş Kodları” söyleşisi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Darü’l-Mülk Projesi kapsamında şehre kazandırılan Eski Tekel Binası Depo No: 4’te açılan “Medeniyet Kuran Şehir” sergisi kapsamında “Medeniyetin Dokunmuş Kodları” söyleşisi gerçekleştirildi. Prof. Dr. Haşim Şahin, Prof. Dr Zühal Türktaş, Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ve Sergi Kreatif Direktörü Yasin Tütüncü’nün konuşmacı olduğu söyleşide, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin medeniyet birikimini ortaya çıkarmak adına pek çok alanda çalışma yaptığına dikkat çekilerek Depo No:4 restorasyonunun da bu anlamda çok önemli olduğuna vurgu yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Eski Tekel Binası Depo No: 4’te “Medeniyetin Dokunmuş Kodları” başlığında söyleşi düzenledi.

Söyleşi öncesi katılımcılar Depo No:4’te bulunan “Medeniyet Kuran Şehir” sergisi ziyaret edildi.

Serginin galası niteliğinde gerçekleştirilen söyleşinin Moderatörü Tarihçi Prof. Dr. Haşim Şahin, Konya’nın; bütün kültür mirasını biriktiren, bünyesinde barındıran bir şehir olduğunu ve Depo No:4’ün bu kapsamda kıymetli bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Burası her yönüyle her adımıyla her karışıyla emek kokan bir mekan ve burada gelenekle geleceği birleştiren bir sergi var. Hangi zamanda ve mekanda olursak olalım aslında bir’in sırrını bir’in hakikatini anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Bunu ana hatlarıyla vermeye çalışan bir sergiydi. Kültür, her zaman hami ile birlikte yürür. Bu tarihin ilk dönemlerinden bugüne kadar böyleydi. Yani hami olmadan kültür olmuyor. Belli yapılar, tekkeler, hep iktidarın desteğiyle hayırsever insanların, kurumlarımızın desteğiyle ortaya çıkıyor. Bu noktada ilk teşekkürü elbette Konya Büyükşehir Belediyesi hak ediyor. Konya kadim bir başkent ve büyük bir medeniyetin başkentiydi. Üstelik de Konya bizim Osmanlı Medeniyeti’nin temelini ve zeminini oluşturan bir başkent olma özelliğini taşıyordu. Bunları tamamen tarihçi kimliğimle ve alan bilgimle söylüyorum” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞMALARIYLA ŞEHRİN MEDENİYET BİRİKİMİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR”

Sergi Kreatif Direktörü Yasin Tütüncü ise Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Türkiye’nin en büyük ihya projelerinden biri olan Darü’l-Mülk projesine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Konya Büyükşehir, şehrin medeniyet birikimini ortaya çıkarmak adına pek çok alanda çeşitli restorasyon, ihya ve imar faaliyetlerinde bulunurken, bir dönem tekel binası olarak kullanılan Depo No:4’ü de restore etmek niyetiyle bir çalışma yaptı. Tam da medeniyetin merkezinde yer alan bir yapıdan bahsediyoruz. Buradaki zenginliği göstermek bir fırsattı. Hem bu medeniyetin özünde var olan bilgi birikimini işaret etmesi bakımından hem de bu kurucu geleneği işaret etmesi bakımdan ‘Medeniyet Kuran Şehir’ kelimelerini yan yana getirerek sergi konseptini belirlemiş olduk.”

DEPO NO:4 ÖĞRENCİLER İÇİN SOMUT ÖRNEK NİTELİĞİ TAŞIYOR

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Zühal Türktaş, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ve projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu medeniyeti geleceğe aktarmanın en doğru yolları üniversitelerden gençlerin içinden geçiyor. Dolayısıyla biz bu kültürü anlatırken onları somut örneklerle anlatabildiğimizde işimiz çok kolaylaşıyor. Onlara uzun ders sürecinde anlattığımız şeyi, belki buradaki bir saatlik ziyaretlerinde çok daha kıymetli şekilde hayatlarına geçirebileceğiz. Bu anlamda da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İNSAN GELECEĞİ YAŞAMAYA ÇALIŞAN BİR VARLIKTIR”

İstanbul Üniversitesi Türk İslam Düşünce Tarihi Profesörü Abdurrahman Aliy de çok eski metinlerde bile gelecek nesil kavramının var olduğunu belirterek, “İnsan sadece içinde bulunduğu anı yaşayan bir varlık değil. Anı yaşayamayan bir varlık. Ona anı yaşatmaya çalışmak aslında onu sınırların altına almak demek. İnsan geleceği yaşamaya çalışan bir varlıktır. Gelecek için bir şey yapmaya çalıştıkça 90 yaşında olsanız da 100 yaşında da olsanız o zihniniz ve bedeniniz hala aktif olur. İnsan geleceği kurmaya çalışan bir varlıktır” ifadelerini kullandı.

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