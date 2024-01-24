“Dengeler: Biri Olmak” çekimleri başladı

Cihangir Ceyhan’ın GAİN’de yayınlanacak yeni dizisi “Dengeler: Biri Olmak” için çekimlere başlandıİSTANBUL (İGFA) - 2024’e hızlı bir giriş yapan GAİN, yeni dizilerine bir yenisini ekliyor. Ekranların sevilen oyuncusu Cihangir Ceyhan’ın başrolünde olduğu “Dengeler: Biri Olmak” dizisinin çekimlerine başlandı. Ceyhan dizide profesyonel boksör olma yaşını geçmiş ama boksör olma hayalinden vazgeçmemiş Ferit Kamacı’yı canlandırıyor. Dizide masum bir karakterken yaşadıkları sonucunda adım adım gayrimeşru dünyaya çekilen bir merdiven altı boksör olan Ferit Kamacı’nın hikâyesi ekrana gelecek.

Dört bölümden oluşan ve Inter Yapım çatısı altında çekilen diziyi Süleyman Mert Özdemir yönetiyor, senaryo ise Sarp Kalfaoğlu’na ait.