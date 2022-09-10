Deformasyonun ilacı küçülmek

Hülya Koçyiğit, her pazar 12.00’de TRT - 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu, oyuncu Bekir Aksoy oldu. Aksoy, deformasyona karşı izlediği yol haritasını paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Tiyatroya başladıktan sonra rol aldığı Çiçek Taksi dizisiyle çıkış yapan Bekir Aksoy, Çiçek Taksi gibi dizilerde sosyal sorumluluk anlayışı olduğunu belirterek ‘’Çiçek taksi teklif ile bana gelindiğinde ben işin başarılı olacağını düşünüyorum ama bütün kitleleri etkileyeceğini düşünmemiştim. Bizi takside görenler taksici zannedip arabaya girmeye çalışıyorlardı. Çekimde olduğumuza inanmıyorlardı. O yüzden arada fırça yediğimiz de oluyordu. Biz tanınmış olduk bu işte. Popüler olmak başka şeylerden geçiyor, tanımış olmak başka bir şey. Popüler olmadan tanınmaya başladık ve insanlar bizi kabul ettiler. Gerçekten evlerin içine girdik. Bazı şeylerle örnek olduk, bazı şeylerde onları uyarmış olduk. Aile olmanın ne kadar değerli olduğunu, insan olmanın ne kadar değerli, çalışmanın ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalıştık o işlerde. Biraz da sosyal sorumluluk projesi gibi de bakmak lazımdı. O zamanki dizilerde bu anlayış vardı aslında.’’ dedi.

‘’Bir ara çok tempolu ve korkusuzca çalışıyordum. Aslında kaybedecek bir şey yok diye çalışıyordum ama şimdi ailem olunca biraz daha frene basmak zorunda hissediyorum. Çünkü onlarla zaman geçirmeyi istiyorum.’’ diyen Bekir Aksoy aile olmakla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Asil ve Emir adında iki çocuk babası Bekir Aksoy tüm vaktini ailesiyle geçirmeyi çok sevdiğini söyledi. Aksoy ‘’ Onlarla eğlenmek, onlarla gezmek, onlarla dolaşmak da başka bir hikaye, başka bir macera. Çocuklarınla oynarken başka bir aktörlük yapıyorsun aslında. Herhalde en büyük eğitmenlerim şu ana kadar çocuklarım diye düşünüyorum. Ben normalde çok sabırlı bir adam değildim. Çocuklarım bana sabrı, nerede durmam gerektiğini, ne kadar kontrollü olmam gerektiğini öğrettiler. Bir arkadaşımla konuşurken, büyümek bir hastalıktır, demiştim. İnsan büyüdükçe deforme olmaya başlar. Ekonomik kaygılarla, çevresel faktörlerle, yediklerinle, içtiklerinle deforme olursun. Ama bunun tek tedavisi vardır. Küçülmek… Çocuğun olacak onunla oynayacaksın. Bana sorarsanız ben şu anda çocuklarımla tedavi oluyorum. Anne ve babam bana hep destek oldu. O yüzden aile olmanın değerini gerçekten çok fazla biliyorum. Şu anki evliliğimde de ben bunu çok canı yürekten yaşayabiliyorum. Bir evde ne olursa olsun çorba kaynaması çok değerli bir şeydir. Birilerinin benim için yaptığı şeyler evet, önemli. Kendi hayatımda da, özelimde de ama eve girdiğim anda o ailenin aile olduğunu bir o kokudan bir de çocuk kahkahasından anlıyorsunuz. Ben şu anda kendimi çok şanslı hissediyorum. Koşarak eve gidiyorum. Hatta dışarıda işim varsa siz de gelir misiniz diyorum. Bir şekilde onlarla beraber olayım istiyorum.’’ dedi.

DOKTORLAR MACERASI

Tekrarları yayınlanan ve hala hatırlanan Doktorlar dizisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bekir Aksoy ‘’Şu anda büyük bir ihtimalle bir yerde yayınlanıyordur diye düşünüyorum.. Beş yaşında çocuk, ‘’Doktorlar Suat’’ diye bağırıyor. Çok başarılı bir uyarlamaydı. İşin sırrı aslında samimiyet. Doktorlar da o samimiyetle çekilmiş bir işti ve ilklerden biriydi. Oyuncu kadrosu çok iyi anlaşıyordu, yapım firması oyuncularla o bağı çok sağlam kurmuştu ve gerçekten senaryo olarak da çok doğru bir işti. Hem ilişkileri anlatıyordu hem de bir hastane yapısını anlatıyordu. Genelde biz hastaneden korkan ve doktorlardan korkan bir millettik biliyorsunuz. Bekir Bey ben dizinizin hayranıydım, şu anda doktorum ve şurada çalışıyorum diyen birçok seyirciye, birçok kardeşimize denk geldim. Bir gün Asil’i doktora götürdüm. Hastanede bir doktor, ben doktorları izliyordum doktor oldum, şu anda sizin burada olduğunuza inanamıyorum, dedi. O yüzden o büyük bir motivasyon. Birilerinin sizi izleyip sonra size imrenerek bir mesleği seçmesi, birilerine faydalı bir şeyler yapıyor olması müthiş bir motivasyon.’’ dedi.

KALİTENİN DÜŞME SEBEBİ UZUN SÜRE

Türk dizilerinin kalitesinin düşmesine neden olan şeylerden birinin uzun süreler olduğunu söyleyen Bekir Aksoy ‘’Sürelerin çok uzun olması, hem seyirci açısından sıkıcı olmaya başlıyor hem oyuncular ve set için yorucu olmaya başlıyor. Yapımcı için ayrı bir yük, kanal için ayrı bir yük. Bunlar biraz da planlanabilse, doğru planlanıp, doğru organize edilebilse ben Türkiye'deki o sinerjinin, o gücün ve oyuncu ve aynı zaman yapım gücünün dünyada eşi benzeri olduğunu düşünmüyorum. Çok hızlı karar verebiliyoruz, çok pratik zekayla çözüyoruz işleri. ki Yeşilçam'da da öyledir.’’ dedi.

Türkiye’de herkese sanatçı dendiğini ve kavramların karıştığını söyleyen Bekir Aksoy ‘’Türkiye'de biz kavramlarla sıfatları çok karıştırdık. Bunun değişmesi lazım. Biz herkese sanatçı diyoruz. Bunu aşağılamak için değil tam tersi övmek için söylüyorum. Biri çok iyi klarnet çalıyor, o da sanatçı oluyor ya da çok iyi dans ediyor, o da sanatçı oluyor, tiyatrocu da sanatçı oluyor. Sanatçılık başka bir kavram ama yani yurt dışında dancer diyorsun dansçı, aktör diyorsun aktör. Türkiye’de böyle bir şey söylediğinde alınıyor herkes. Aslında sıfatlarla kavramların karışmaması lazım. Biz herkese sanatçı demeye başlarsak, bunu aşağılamak için demiyorum, bunu başka bir yerden yürütmek lazım. Sanatçının başka başka silahları da ve savaş alanları da vardır. Bir işi yapıyorsan çok iyi yapıyorsan sen osun. Çok iyi bir gitaristsin, çok iyi bir yorumcusun, çok iyi bir şarkıcısın. Bundan utanmaya gerek yok. Tam tersi çok iyi bir yorumcu dediklerinde mutlu olman lazım. Çok iyi bir besteci olduğunda gene mutlu olman lazım. O yüzden Türkiye'de kavramlarla sıfatların karışmaması lazım. Magazin programında sanatçımız şu diyorsun kim olduğunu bilmiyorsun. Bir yere çıkıyorsun şimdi sanatçımız şu…. Onun kim olduğunu anlamıyorsun. Ne yazık ki popüler olan insanlar oradan yürüyor ve onlar da sanatçılık payesini gayet rahat olarak üzerlerine hemen bir diziyle ya da bir şarkıyla alabiliyorlar.’’ dedi.