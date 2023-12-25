DasDas Bursa’dan “Zengin Mutfağı” geçti

6 yıldır İstanbul’da ve turneleriyle Türkiye’nin pek çok noktasında sanatseverler ile buluşan DasDas, 20 Aralık’ta Downtown Bursa’da etkinliklerine başladı.BURSA (İGFA) - Titus Kompleks’in Bursa prömiyeri ile perdelerini açan DasDas Bursa, gösterilere ara vermeden devam ediyor.

İkinci oyunda Bursalıları “Zengin Mutfağı” ile buluşturan DasDas sanatseverlerden tam not alıyor.

Usta sanatçı Şener Şen’in Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, Onay Kaya ve Uğur Arda Başkan’dan oluşan genç bir ekiple bir araya geldiği DasDas prodüksiyonlu “Zengin Mutfağı” başladığı günden beri sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor ve oyunun biletler haftalar ö ncesinden tükeniyor.

40 YIL SONRA SAHNEDE

Bursalı sanatseverler 40 yılın ardından Şener Şen’i tekrar tiyatro sahnesinde izleme fırsatını sezon boyunca DasDas Bursa’da yakalayacak. Ocak 2024’den itibaren birbirinden çeşitli tiyatro oyunları, keyifli etkinlik programıyla DasDasBursa’da sanat dolu bir yıl Bursalıları bekliyor olacak.

ZENGİN MUTFAĞI

Cumhuriyet tarihinde gö rülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansıması.Hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen kö şk çalışanları da gö zlerinin ö nünde gelişen olaylar karşısında kayıtsız kalamayacaktır. Toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır. Vasıf Öngören’in bu olayları eğlenceli bir biçimde aktardığı oyun, tiyatro sahnesinde defalarca yorumlanmış ve beyaz perdeye de uyarlanmıştır.

1978 yılında ilk kez İstanbul Şehir Tiyatrolarında bu oyunda aşçı Lütfü Usta’yı canlandıran Şener Şen, 40 yıl aradan sonra aynı rolde ve genç bir oyuncu kadrosuyla tekrar sahned