Darısekisi’ndeki Çarpana Atölyesi’ne yoğun ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Darısekisi Örnek Köyü’nde yapılan Temmuz ayı etkinlikleri arasında yer alan Çarpana Atölyesi, kadınlar ve çocuklardan yoğun ilgi gördü.

MERSİN (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin Darısekisi Örnek Köyü için oluşturduğu etkinlik takviminde en ilgi çeken atölyelerden biri de Çarpana Dokuma Atölyesi oldu. Geleneksel Türk el dokumaları arasında önemli bir yere sahip olan çarpana dokumanın unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için başlatılan Çarpana Atölyesi’nde önce teknik bilgiler alan kadınlar, ardından pratikte dokuma yaptı. Kadınlardan bazıları daha önce dokuma yaptıklarını, bazıları ise ilk defa dokuma yaptıklarını belirttiler. Çarpana dokumayı oldukça seven kadınlar; çarpananın tekniklerini öğrenirken, çözgü iplikleri ile birbirinden farklı dokumalar çıkarmaya çalıştılar.

Dokuma Öğreticisi Hacer Küpeli, Darısekisi’nde etkinlik olduğunu duyunca çarpana öğretmek için heyecanlandığını ifade ederek, “Dokuma bizim kültürümüzde var. Her yerde olan bir şey değil. Aslında Türkiye'nin her tarafında dokuma buram buram tütüyor, ama biz bunu değerlendiremiyoruz. Ben de bunu öğrenmek isteyenlere öğretmek istiyorum. Yaşlılarımızdan gördüğüm kadarıyla; kendim de zaten eğitimciyim, dokuma uzmanıyım; eskiden bunları tahtalarla yaparmış annelerimiz. Sonra bu değişe değişe çarpana kartlarıyla yapılmaya başlanmış. Kartlarla modeller oluşuyor. İlk önce modeli çizip, ondan sonra kartlara göre ipliklerini kesiyoruz. Çözgünün üzerine hazırlıyoruz. İstediğimiz her yerde tekstil de kullanabiliyoruz” dedi.

Yörük kültürünün tanıtılması açısından Darısekisi Örnek Köy Projesi’nin önemli olduğunu ifade eden Küpeli, “Biz emekli olduk, ama unumuzu eledik eleğimizi astık demek istemiyoruz. Bunu, ilgi duyan herkese öğretmek istiyoruz. Vahap Seçer Başkanımız sağ olsun, bize yardımcı oldu. Meral Hanım bize yardımcı oldu. Biz de bu geleneğimizi sürdürmek istiyoruz, herkese göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çarpana dokuma öğrenmeyi istediğini belirten Emine Şimşek, “Burada çarpana öğrenmeye çalışıyoruz. Her şeyi ilginç. Ben yeni şeyleri öğrenmeyi zaten seven bir insanım. Her şeyi öğrenmek istiyorum. İnşallah yapacağım. Belediyenin açtığı kursa da gideceğim” derken Darısekisi’ndeki projeyi de değerlendirerek, “Bence buraları görmek güzel. Belediye böyle bir imkan sunuyor, herkes değerlendirsin. Ben eğlendim, mutluyum. Güzel anılar biriktirdik” diye konuştu.

Darısekisi Örnek Köyü’nde kadınlar dokuma yaparken, çocuklar ise Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerinin etkinlikleriyle eğlenceli dakikalar yaşadı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukları itfaiye konusunda bilgilendirerek verdikleri hizmetleri anlattı ve çocukların sorularını yanıtladılar. Çocukların itfaiye ekipmanlarını tanımasını da sağlayan ekipler, ardından sertifikalı arama kurtarma köpekleri olan K9 köpekleri ile güzel bir gösteri gerçekleştirdi.