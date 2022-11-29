Son Dakika

Dadaloğlu Şiir Yarışması sonuçlandı

KÜLTÜR-SANAT 29.11.2022, 11:45
Dadaloğlu Şiir Yarışması sonuçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında hayata geçirdiği kültür sanat etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen şiir yarışmasının beşincisi sonuçlandı. 5. Dadaloğlu Şiir Yarışması sonuçlarını açıklayan yazar Ali Günvar, şiir yarışması düzenlenmesinde verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve kültür ekibine teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayserililerden yoğun ilgi gören ve beğeni toplayan kültür sanat etkinliklerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl düzenlediği ve ülke genelinden yoğun katılımın olduğu 5’inci Dadaloğlu Şiir Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Jürinin titiz değerlendirmesi sonucunda dereceye giren 6 şiir belirlendi. 

5’inci Dadaloğlu Şiir Yarışması’nda birinci, ikinci ve üçüncü ile 3 adet mansiyon derecesini, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Ömür Ceylan, Ali Günvar, Ali Ural, Hayati İnanç ile Vedat Ali Tok ve Yavuz Bülent Bakiler’in yer aldığı seçici kurul belirledi.

“BÜYÜKKILIÇ VE KÜLTÜR EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYOR, DİĞER BELEDİYELERE DE ÖRNEK OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

5. Dadaloğlu Şiir Yarışması sonuçlarını açıklayan yazar Ali Günvar, şiir yarışması düzenlenmesinde verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve kültür ekibine teşekkür etti. Ünvar, “Manadan ve kelamdan lafza indirgenmiş olan insan sözünü, lafız düzeyinden dile indirgemekte, sonra da dil düzeyinden konuşma ve söyleme götürmekte dilin en önemli fonksiyonlarından biri olan şiiri bu biçimde desteklediği için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve kültür ekibine çok teşekkür ediyorum. Bunun başka belediyelere de örnek olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜR SANAT HAYATINA KATKIDA BULUNABİLİYORSAK NE MUTLU BİZE”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ise “Kültür sanat hayatına katkıda bulunabiliyorsak bir nebze ne mutlu bize” ifadelerinde bulunarak, “Ben de öncelikli olarak şiir yarışmamıza katılanlar ve değerli jüri üyelerimize katkılarından ve desteklerinden dolayı şahsım ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç adına çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi 5’inci şiir yarışmasını düzenledik” diye konuştu.

ÖZGÜNCÜ’DEN DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL ‘ORHAN HAKALMAZ’ KONSERİNE DAVET

Özgöncü, konuşmasının sonunda Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirecekleri ‘Orhan Hakalmaz’ konserine tüm Kayserilileri davet ederek şunları söyledi:

“Kültürel etkinliklerimiz tabi gün geçtikte artarak devam ediyor. Kısa zaman evvel yaptığımız çok güzel bir etkinlik vardı yine jüri üyelerimiz içerisinde bulunduğu bir etkinlik oldu, çok güzel yankılar uyandırdı Kayseri’de. Yine bunun yanında 3 Aralık’ta düzenleyeceğimiz Dünya Engelliler Günü’ne özel ‘Orhan Hakalmaz’ konserimiz var Erciyes Kültür Merkezi’nde.”

İŞTE YARIŞMANIN KAZANANLARI

Jüri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde birincilik derecesini, ‘Yüzün Gurbetin Göğüdür’ adlı şiiri ile Şanlıurfa’dan Ramazan Aşar elde etti. Yarışmada ikinci, ‘Diyar-ı Gurbetteyim’ adlı şiiri ile Aydın’dan katılan Saltuk Buğra Bıçak olurken, ‘Dumansız Yangın’ adlı şiiri ile Kayseri’den katılan İbrahim Şahin üçüncü oldu.

Mansiyon ödülüne hak kazanan diğer 3 derece ise şu şekilde oluştu; dördüncü ‘Gurbet’ adlı şiiri Bursa’dan katılan Selami Yıldırım, beşinci ‘Sor Beni’ adlı şiiri ile Malatya’dan katılan Yunus Laçin, altıncı ‘Pranga’ adlı şiiri ile Ankara’dan katılan Birsen Bağcı.

Açıklanan 5’inci Dadaloğlu Şiir Yarışması sonuçlarına göre birincilik derecesi için belirlenen 6 bin TL, ikincilik derecesi için 5 bin TL, üçüncülük derecesi için ise 4 bin TL ödül ile 3 katılımcı için 1000’er TL mansiyon ödülü sahibini buldu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4