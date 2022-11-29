Dadaloğlu Şiir Yarışması sonuçlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında hayata geçirdiği kültür sanat etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen şiir yarışmasının beşincisi sonuçlandı. 5. Dadaloğlu Şiir Yarışması sonuçlarını açıklayan yazar Ali Günvar, şiir yarışması düzenlenmesinde verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve kültür ekibine teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayserililerden yoğun ilgi gören ve beğeni toplayan kültür sanat etkinliklerini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl düzenlediği ve ülke genelinden yoğun katılımın olduğu 5’inci Dadaloğlu Şiir Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Jürinin titiz değerlendirmesi sonucunda dereceye giren 6 şiir belirlendi.

5’inci Dadaloğlu Şiir Yarışması’nda birinci, ikinci ve üçüncü ile 3 adet mansiyon derecesini, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Ömür Ceylan, Ali Günvar, Ali Ural, Hayati İnanç ile Vedat Ali Tok ve Yavuz Bülent Bakiler’in yer aldığı seçici kurul belirledi.

“BÜYÜKKILIÇ VE KÜLTÜR EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYOR, DİĞER BELEDİYELERE DE ÖRNEK OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

5. Dadaloğlu Şiir Yarışması sonuçlarını açıklayan yazar Ali Günvar, şiir yarışması düzenlenmesinde verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve kültür ekibine teşekkür etti. Ünvar, “Manadan ve kelamdan lafza indirgenmiş olan insan sözünü, lafız düzeyinden dile indirgemekte, sonra da dil düzeyinden konuşma ve söyleme götürmekte dilin en önemli fonksiyonlarından biri olan şiiri bu biçimde desteklediği için Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve kültür ekibine çok teşekkür ediyorum. Bunun başka belediyelere de örnek olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜR SANAT HAYATINA KATKIDA BULUNABİLİYORSAK NE MUTLU BİZE”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ise “Kültür sanat hayatına katkıda bulunabiliyorsak bir nebze ne mutlu bize” ifadelerinde bulunarak, “Ben de öncelikli olarak şiir yarışmamıza katılanlar ve değerli jüri üyelerimize katkılarından ve desteklerinden dolayı şahsım ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç adına çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi 5’inci şiir yarışmasını düzenledik” diye konuştu.

ÖZGÜNCÜ’DEN DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL ‘ORHAN HAKALMAZ’ KONSERİNE DAVET

Özgöncü, konuşmasının sonunda Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirecekleri ‘Orhan Hakalmaz’ konserine tüm Kayserilileri davet ederek şunları söyledi:

“Kültürel etkinliklerimiz tabi gün geçtikte artarak devam ediyor. Kısa zaman evvel yaptığımız çok güzel bir etkinlik vardı yine jüri üyelerimiz içerisinde bulunduğu bir etkinlik oldu, çok güzel yankılar uyandırdı Kayseri’de. Yine bunun yanında 3 Aralık’ta düzenleyeceğimiz Dünya Engelliler Günü’ne özel ‘Orhan Hakalmaz’ konserimiz var Erciyes Kültür Merkezi’nde.”

İŞTE YARIŞMANIN KAZANANLARI

Jüri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde birincilik derecesini, ‘Yüzün Gurbetin Göğüdür’ adlı şiiri ile Şanlıurfa’dan Ramazan Aşar elde etti. Yarışmada ikinci, ‘Diyar-ı Gurbetteyim’ adlı şiiri ile Aydın’dan katılan Saltuk Buğra Bıçak olurken, ‘Dumansız Yangın’ adlı şiiri ile Kayseri’den katılan İbrahim Şahin üçüncü oldu.

Mansiyon ödülüne hak kazanan diğer 3 derece ise şu şekilde oluştu; dördüncü ‘Gurbet’ adlı şiiri Bursa’dan katılan Selami Yıldırım, beşinci ‘Sor Beni’ adlı şiiri ile Malatya’dan katılan Yunus Laçin, altıncı ‘Pranga’ adlı şiiri ile Ankara’dan katılan Birsen Bağcı.

Açıklanan 5’inci Dadaloğlu Şiir Yarışması sonuçlarına göre birincilik derecesi için belirlenen 6 bin TL, ikincilik derecesi için 5 bin TL, üçüncülük derecesi için ise 4 bin TL ödül ile 3 katılımcı için 1000’er TL mansiyon ödülü sahibini buldu.