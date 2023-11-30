Cumhuriyetin ikinci yüzyılına Bursa'dan 'İz' bırakacaklar

Cumhuriyetimizin 100. yılında BUFSAD (Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği) katkılarıyla, fotoğraf sanatçısı Dora Günel danışmanlığında 19 kadın fotoğrafçının işbirliğiyle oluşturulan ‘B İ Z’ Sergisi 1 Aralık 2023 Cuma günü Bursa BAOB Sergi Salonu’nda sanatseverlerin gösterimine sunulacak.BURSA (İGFA) - Dora Günel danışmanlığında Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına iz bırakılmaya hazırlanılıyor.

Kadının gücünü kadın fotoğrafçılar anlatacak

Cumhuriyetimizin 100. yılında kadının gücünün kadın fotoğrafçılarla belgelendiği sergide farklı meslek gruplarından Türk kadınlarının günümüzde geldiği nokta konu ediliyor.

İkinci yüzyıla ‘Bir İz’ bırakmak isteyen fotoğraf sanatçısı kadınlar ‘Bize Biz’i anlatıyor.

Sergide Cumhuriyetimizin kazanımlarından, bin yıllık masallara her bir kadının ayrı hikayesi aktarılıyor.

Sanatçıların hikaye metinleriyle bütünleşen ve katmanlaşan sergi açılışının heyecanlı bekleyişi sürüyor.