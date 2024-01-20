Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan özel performans

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Puccini’nin Ölümünün 100. Yıl Dönümü Özel Konseri, Başkent’in kültür sanat adası CSO ADA Ankara Ana Salonda müzikseverler ile buluştu. Ankara (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini'yi ölümünün 100. yıl dönümünde özel bir konserle andı. CSO ile İtalya Büyükelçiliği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, sanatseverlere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı. Ünlü şef Andrea Solinas’ın yönettiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, tenor Gianluca Terranova ve bas Sergio Vitale’ye eşlik etti. Koro şefi Elnara Kerimova’nın yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosunun da sahnede yer aldığı konser, seyircilerden büyük alkış aldı.

Opera tarihinin en büyük bestecilerinden Giacomo Puccini, etkileyici eserleriyle müzik tarihine damga vurmuş bir figürdü. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında yaşamış olan Puccini'nin ölümü, müziğin kayıtsız kalamayacağı bir kayıptı.

Dün akşam (19 Ocak 2024) tarihinde CSO ADA Ankara'da, bu ünlü bestecinin unutulmaz eserleri ve müziği, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının büyüleyici performansıyla seyirciyle buluştu. Konserde, Giacomo Puccini Le Villi Operasından ‘La Tregenda’, La Boheme Operasından ‘Che Gelida Manina’, Manon Lescaut Operasından ‘Intermezzo’, Gianni Schicchi Operasından ‘Era uguale la voce’, Suor Angelica’dan ‘Intermezzo’, Madama Butterfly Operasından ‘Intermezzo’, Turandot Operasından ‘Nessun Dorma’ ve Messe de Gloria’ eserleri seslendirildi.