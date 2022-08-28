Çocuklara Rafadan Tayfa film ziyafeti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle kente kazandırılan Şair Nabi Dijital Sinema Salonu çocukların ve gençlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Dijital sinemada bir araya gelen çocuklar, Rafadan Tayfa animasyon çizgi filmini izledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şair Nabi Dijital Sinema Salonu çocukları ve gençleri ağırlamaya devam ediyor.

Her hafta bir sinema filmi veya çocukların izlemek istedikleri animasyon çizgi filmlerini beyaz perdeye yansıtan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu kez de çocukların izlemekten büyük keyif aldığı Rafadan Tayfa animasyon türündeki çizgi filmi izlettirdi.

Şair Nabi Dijital Sinema salonunu dolduran çocuklar keyifli dakikalar yaşarken kendilerine sunulan imkânlardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.