Çocuk Senfoni Aydın'ı mest etti

8-18 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, Aydın Efeler Belediyesi’nin ev sahipliğinde notalara hayat verdi.AYDIN (İGFA) - İzmir'in Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Çocuk Senfoni Orkestrası’nın her geçen gün daha çok insana ulaştığını ifade ederek, “Efelerin Diyarı Aydın’da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Aydınlılara misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, bu kez Aydın’da gönülleri fethetti. Efeler Belediyesi’nin çocuklara özel kültür sanat etkinlikleri kapsamında Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu’nda sahne alan orkestra, Aydınlılara muhteşem bir gece yaşattı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan'ın da takip ettiği konserde hazırladıkları eserleri Efeler halkı için söyleyen Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, uzun süre ayakta alkışlandı. Sanat Yönetmenliğini Dilek Rodos'un, şefliğini ise Ecem İlayda Aşçılar üstlendiği gecede klasik batı müziği eserlerinin yanı sıra dizi-film müzikleri ve Anadolu kültürünün en sevilen eserleri seslendirildi.

ÇOCUKLARIMIZA İLHAM OLMAK İÇİN BURADAYIZ

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın çok kısa sürede geniş kitlelere ulaştığını ifade ederek, “Çocuklarımıza sanatı sevdirmek ve dünya çapında müzisyenleri ülkemize kazandırmak amacıyla çıktığımız bu yolda her gün daha da çok vatandaşımıza ulaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki bugün burada olan çocuklara da ilham olduk. Kurtuluş Savaşı’nda vatanseverlikleriyle önemli bir rol üstlenen ve işgalcilere fırsat vermeyen Efelerin Diyarı Aydın’da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Efeler Belediyesi'ne, Başkan Vekilimiz Abidin Arslan’a, Efelerli dostlarımıza ve Aydınlılara misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Efeler Belediyesi Başkan Vekili Abidin Arslan ise, bu güzel geceye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Sizlere, yoğun programı nedeniyle bugün burada olamayan Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ın selamlarını getirdim. Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası'na, bu geceye emek veren herkese ve bugün burada bizlerle olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.