Çinli ve Türk Z kuşağı, fotoğraf yarışmasında buluştu

Ulusal Enerji Yatırım Kuruluşu’nun sponsorluğunda “Haydi! Yeşil Gelecekler” adıyla bir fotoğraf yarışması düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - “Enerji ile Parlayan Gelecek”, “Yeşil İzler”, “Renkli Kültür” ve “Çevre Koruyucu” temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın amacını, Çinli ve Türk Z kuşağının sanat yoluyla birbirini daha yakından tanıması ve iletişim kurması yaklaşımı oluşturdu. Yarışmanın organizatörleri iki ülke arasında kültürel entegrasyonu ve çevre korumayı teşvik etmek için gençlerin Çin ve Türkiye’nin renkli kültürünü ve yeşil gelişimini mercek aracılığıyla kaydetmeleri hedefiyle bu yarışmayı düzenlediklerini açıkladı.

Yurt içi ve yurt dışından birçok gencin çok sayıda eserle katıldığı yarışmada iki kişi dikkatleri çekti. Çinli yarışmacılardan Sisi Xin, şu sıralar Türk tarihini öğrenmek için Türkiye Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunuyor. Hem Çin’in hem de Türkiye’nin tarihi mirasa sahip ülkeler olduğuna, okullar arası eğitim ve ziyaret programlarının Çin ve Türkiye gençliğinin kültürel alışverişinin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynadığını inanıyor. Yarışmaya İstanbul Boğazı’nın özel coğrafi konumu, İstanbul'u Avrupa ve Asya olarak ikiye ayırırken, aynı zamanda Doğu ve Batı kültürlerinin burada buluşmasına anlatan fotoğrafıyla katılan Sisi, iki halk arasında farklı dil ve kültürlerin anlaşılmasını teşvik ettiğine ve iki ülke arasındaki kültürel alışverişte önemli rol oynadığına inanıyor.