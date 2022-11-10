Ceviz Adam müzikalinde bilet dağıtımı sürüyor

Nevşehir Belediyesi’nin çocuklara ara tatil hediyesi olan Ceviz Adam Müzikali Çocuk Tiyatrosu, 12 Kasım Cumartesi günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. 3 seans halinde gösterilecek olan müzikal için biletler ücretsiz olarak alınabilecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Youtube'de izlenme rekorları kıran ve çocuklara interaktif bir şekilde hem eğlendirip hem de düşündürmeyi hedefleyen “Ceviz Adam Müzikali”, eşsiz dansları, görsel şölenleri ve güçlü sahne prodüksiyonu ile hafta sonu Nevşehirli çocuklar ile buluşacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde 13.00-15.00 ve 17.00 saatlerinde sahnelenecek olan müzikali ara tatil dönemine giren tüm çocuklar ücretsiz olarak izleyebilecek. Biletsiz izleyici kabul edilmeyecek olan müzikal için anne ve babalar ücretsiz olan biletleri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edebilecek.