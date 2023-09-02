Cenk Telkıvıran Orkestrası İzmirlileri coşturdu

Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gece saat 21:00'da başlayan bu unutulmaz konserde sahne alan Cenk Telkıvıran Orkestrası, dinleyicileri büyülemeyi başardı.İZMİR (İGFA) - Cenk Telkıvıran Orkestrası, muhteşem melodileri ve etkileyici performanslarıyla izleyicileri büyüledi. İzmir'in tarihi ve mistik atmosferiyle bütünleşen bu özel gece, müziğin büyülü gücünü tüm katılımcılara hissettirdi.

Orkestranın kurucusu ve şefi Cenk Telkıvıran, sahne performansı ve piyano virtüözluğüyle izleyicileri büyüledi. 1987 yılından bu yana müziğe tutkuyla bağlı olan Cenk Telkıvıran, sahnede deneyimini ve yeteneğini göz kamaştırıcı bir şekilde sergiledi.

Etkinliğe katılanlar, Cenk Telkıvıran Orkestrası'nın büyülü performansı sayesinde unutulmaz anlar yaşadı. Orkestra, geniş repertuarıyla her türden müzikseveri cezbetmeyi başardı. İzmirli müzikseverler, tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde ücretsiz olarak gerçekleşen bu eşsiz etkinlikte unutulmaz bir gece geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanatı ve müziği toplumla buluşturma misyonu doğrultusunda bu özel konseri düzenledi. Etkinlik, İzmir'in kültürel zenginliğini ve müziğe olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu büyülü gece, Cenk Telkıvıran Orkestrası'nın izleyicilere yaşattığı unutulmaz anlarla dolu oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanatseverlere benzersiz deneyimler sunmaya devam edecek.