'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filminin ön biletleri satışa çıktı

26 Ocak Cuma günü vizyona girecek "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filmi için biletler ön satışa sunuldu.İstanbul (İGFA) - Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın ortak yapımcılığında Emrah Karaca’nın danışmanlığında çekilen 26 Ocak Cuma günü vizyona girecek “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi için biletler ön satışa çıktı.

Film, müzikle geçen bir ömrün içindeki büyük başarıları, çatışmaları, aşkları ve iniş çıkışları beyazperdeye taşırken, seyirciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Aynı zamanda Cem Karaca'nın mücadele dolu yaşamına odaklanarak, Türkiye'nin sosyo-politik atmosferine dokunup geçmişin izlerini de sorgulamaya davet ediyor.

Filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, çocukluğundan beri Cem Karaca'nın hayatına ve sanatına duyduğu derin bağlılıkla karakterini canlandırarak usta işi bir performans sergiliyor. Yönetmen Yüksel Aksu ise Cem Karaca'nın yaşamını büyük bir özenle beyazperdeye taşıyor.

Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Alper Saldıran, Kubilay Tunçer, Emre Özcan, Ali Talha Kırışgil gibi birbirinden değerli oyuncuların rol aldığı film, izleyicilere birbirinden güçlü karakterlerle dolu bir biyografi sunuyor.