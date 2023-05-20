'ÇEK' bir Rumeli coşkusu

3 Mart Eğitim Kurumları’nın bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiği “Müzik Gecesi”nin konuğu Suzan Kardeş olduBURSA (İGFA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda düzenlenen “Müzik Gecesi”nde, Şef Bahadır Sevik yönetiminde sahne alan 160 öğrenciden oluşan 3 Mart Eğitim Kurumları Korosu, birbirinden güzel Balkan şarkılarını seslendirdi, halk oyunları ekibi de yöresel oyunlarla ezgilere renk kattı.

Gecenin konuk sanatçısı Suzan Kardeş de, seslendirdiği birbirinden güzel Rumeli ezgileriyle salonu hınca hınç dolduran izleyicileri büyüledi.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Müfit Parlak, konserin ardından Suzan Kardeş’e, geceyi gerçekleştiren öğretmenlere teşekkürlerini sundu.