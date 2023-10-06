Çayırova’da Ekim ayı kültür sanat takvimi belli oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sakinleri için birçok kültürel etkinlik düzenleyen ve kültür-sanat noktasında Çayırova’ya sınıf atlatan Çayırova Belediyesi’nin Ekim ayı kültür-sanat takvimi netlik kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Düzenlediği etkinliklerle Çayırova’yı kültür-sanatta bir marka kent haline getiren Çayırova Belediyesi, Ekim ayında da dolu dolu etkinliklerle, ilçe sakinlerinin sosyalleşmesine katkı sağlayacak.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Türkü Şöleni programıyla, yeni yılın kültür-sanat takvimine resmen merhaba diyen Çayırova Belediyesi, bu ay da birçok önemli etkinlikle, 7’den 70’e tüm Çayırovalılara hitap edecek. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek sinema gösterimleri, konserler ve tiyatro etkinlikleriyle birlikte, Çayırovalılar, Ekim ayı boyunca hafta sonlarını dolu dolu geçirecek.

İŞTE EKİM AYI KÜLTÜR-SANAT PROGRAMLARI

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programlar kapsamında ilk olarak 7 Ekim Cumartesi günü Çocuk Tiyatrosu Süper Mario saat 13.00’da sahnelenecek. Ayrıca 8 Ekim Pazar günü saat 13.00’da çocuk tiyatrosu İhtiyar Kedi oyunu saat 13.00’da izleyicisiyle buluşacak. 14 Ekim Cumartesi günü çocuk tiyatrosu Tıngır Mıngır’la devam edecek kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 15 Ekim Pazar günü saat 13.00’da Kitaplar Ülkesi ve 19.00’da yetişkin tiyatrosu Kayık Dünya sahne alacak. 21 Ekim Cumartesi günü çocuk tiyatrosu Korsan Kardeşler Müzikali ile saat 19.30’da yetişkin tiyatrosu Tamam Anneciğim, Peki Karıcığım oyununa ev sahipliği yapacak Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 22 Ekim Pazar günü Tıngır Mıngır sahnelenecek. 28 Ekim Cumartesi günü çocuk tiyatrosu Kahraman Fareler’in sahne alacağı kültür sanat programları, 29 Ekim günü saat13.00’da Peluş Amca’nın Oyuncak Makinası ve ardından saat 19.30’da düzenlenecek Cumhuriyet Konseri’yle sona erecek.