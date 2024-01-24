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Çayırova'da minikler çocuk tiyatrosu ile eğleniyor

KÜLTÜR-SANAT 24.01.2024, 17:49
Çayırova'da minikler çocuk tiyatrosu ile eğleniyor

Çayırovalı minikler, karne tatilinde Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği çocuk tiyatrosu etkinlikleriyle eğleniyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, karne tatilinde de ilçedeki çocuklar için programlar düzenlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü karnelerine kavuşan Çayırovalı öğrenciler, 15 günlük tatil boyunca Çayırova Belediyesi’nin kendileri için organize ettiği çocuk tiyatrolarıyla hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bugün, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde iki seans olarak sahnelenen ‘Orman Korosu’ oyununda keyifli anlar yaşadı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ni dolduran Çayırovalı minikler, bu güzel etkinlikten ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler. Çocuklar için müzikli kukla tiyatrosu olarak ormandaki canlıları da çocuklara tanıtan oyun, Çayırovalı miniklerin velilerinden de tam not aldı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Karne tatili boyunca birbirinden eğitici ve öğretici etkinlikleri Çayırovalı çocuklarla buluşturmaya devam edecek olan Çayırova Belediyesi, bu kapsamda yeni çocuk tiyatrolarını da sahneleyecek. Bu bağlamda çocuk tiyatrosu etkinlikleri, 26 Ocak Cuma Günü Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00’da sahnelenecek Mızıkacılar Bremen’de oyunuyla devam edecek. Ayrıca 28 Ocak Pazar Günü Bir Buğday Müzikali Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde, 29 Ocak Pazartesi günü Sihirli Adres oyunu Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde ve 31 Ocak Çarşamba Günü Pamuk Dede Masalı isimli oyun Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Tüm çocuk tiyatroları saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans olarak izleyicisiyle buluşacak. 

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