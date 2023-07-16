Cama yansıyan 8500 yıllık tarih

İzmir yöresinin antik buluntularının cama kazınarak işlendiği eserlerden oluşan “Camda Antik İzmir Koleksiyonu” sergisi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açıldı. Ürkmez Kültür Merkezi Cam Süsleme Atölyesi sanatçıları Gülten ve Melih Kular'ın öncülüğünde 33 kursiyerin emek verdiği sergi 31 Ağustos'a kadar açık kalacak.İZMİR (İGFA) - Ürkmez Kültür Merkezi Cam Süsleme Atölyesi eğitmenleri Gülten ve Melih Kular yönetiminde 33 kursiyer “Camda Antik İzmir” temalı sergi açtı. İzmir'deki antik buluntuların cama kazınarak işlendiği koleksiyondan oluşan sergi, 31 Ağustos'a kadar açık kalacak. Sergi hafta içi ve cumartesi 09.30-17.30, pazar 12.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.

İki yıl gece gündüz çalıştık Yaklaşık iki sene süren çalışma sonucunda eserlerin ortaya çıktığını ifade eden eğitmen Melih Kular, “Çalışma süreci başlangıcında yaklaşık 4 ay ana temamızı hazırladık. Sadece hobi olarak başlayan kursiyerlerimizi de sergi açmaya motive ettik. Genelde kursiyerlerimiz yerel sergi salonlarında eserlerini sergilerler. Biz daha evrensel ve daha yüksek çalışmalar yapmak istedik. Antik İzmir için kapsamlı çalışmalar yapıldı. Fotoğraflar seçildi ve ayıklamalar yapıldı. Bazı yörelerde antik çalışmalar çok önemliydi ama cama işlenebilecek boyutta değildi. Cam üzerine işlenebilecek eserleri belirledik ve iki yıl boyunca geceli gündüzlü çok yoğun bir çalışma temposuyla sergi bu günlere geldi. İzmir’in, Türkiye’nin ve dünyanın merakla izleyebileceği bir sergiyi açmış bulunuyoruz. Bu serginin bu günlere gelmesinde Başkanımız Tunç Soyer’in çok katkısı var sürekli desteğini arkamızda hissettik” dedi.

Bu iş köyden çıktı Kurs eğitmeni Gülten Kular ise, “Bu işin köyden çıkması çok önemli. Biz köyde yaşıyoruz ve köyde imkanlar çok kısıtlı. Hem oradaki insanlara tarih bilincini aşıladık. Buradaki eserlerin tarihini öğrendiler hem de eserlerini AASSM’de görme şansı elde ettiler. Buradaki cam işleme üzerindeki emek tartışılamaz” diye konuştu.