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Çağdaş Kore sanatının etkileyici eserleri Türkiye'de

KÜLTÜR-SANAT 20.02.2024, 17:39
Çağdaş Kore sanatının etkileyici eserleri Türkiye'de

Güney Koreli yenilikçi sanat galerisi Esther Gallery, Mart ayında gerçekleşecek 10. ARTAnkara Çağdaş Sanat Fuarı’nda Koreli sanatçıların özgün eserlerini Türk sanatseverlerle buluşturuyor.ANKARA (İGFA) - Türk sanatçıları Kore’yle, Koreli sanatçıları da Türkiye’yle buluşturan Esther Gallery, bu yıl 6 Mart’ta özel ön gösterimi ve 7-10 Mart tarihlerinde genel izleyici katılımıyla Ato Congresium’da gerçekleşecek ArtAnkara Sanat Fuarı’nda, Koreli başarılı sanatçılar ve Türk kökenli bir Tayvanlı sanatçının eserlerine yer vermeye hazırlanıyor.

Dünyada Asyalı sanatçıların eserlerine ilgi giderek artarken, büyüyen Asya sanat pazarı, küresel sanat pazarının yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyor. Kore, Çin, Japonya gibi ülkelerdeki sanatçılar, sadece Asyalı koleksiyonerlerle sınırlı olmayan, Amerika ve Avrupa’dan da olmak üzere giderek artan bir küresel bir taleple karşılaşıyor.

Dünyaca ünlü Christie’s, Sotheby’s gibi müzayede evlerinin, Art Basel, Frieze gibi sanat fuarlarının ve Gagosian, Pace, Hauser & Wirth gibi galerilerinin Asya şubeleri açılıyor.

Kore’de ve genel olarak Doğu Asya’da ün kazanmış yetenekli sanatçıların eserlerini Türkiye’de düzenledikleri sergiler ve ArtAnkara gibi sanat fuarları ile Türk sanatseverlerle buluşturan Esther Gallery, hem Türkiye’de hem de küresel sanat pazarında Doğu Asya sanatına olan yoğun ilginin artarak devam edeceğini öngörüyor.

SANAT İLE DAYANIŞMA

Ülkemizde geçtiğimiz sene yaşanan deprem felaketi sonrası, Türk halkının yanında olmak kararıyla Türkiye’deki sanatsal faaliyetlerine ağırlık veren Esther Gallery’nin kurucu direktörü ve aynı zamanda kendisi de bir sanatçı olan Becci KIM, bu sene de Türk halkını sanatın güzelliğiyle desteklemeye geldiklerini belirtiyor. Geçtiğimiz yılki fuar ve sergilerde Türk sanatseverlerle güçlü bir bağ kurduklarını belirten KIM, Türk sanatseverlerin, derin hikayeleri etkileyici bir biçimde işleyen ve maneviyatı güçlü Kore Çağdaş Sanatı’na ilgisinden çok mutlu olduğunu ifade ediyor.

Esther Gallery, ArtAnkara fuarına Esther Gallery bünyesinde katılacak sanatçıların kullandıkları teknik ve malzeme çeşitliliği ve ele aldıkları zamansız konuları işlemedeki özenleri ile geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de fark yaratacaklarına inanıyor. Sanatçılar, kullandıkları Kore kağıdı, najeon-ottchil (inci lake tekniği) gibi geleneksel malzeme ve tekniklerle Batı sanatı tekniklerini sentezleyen eserlerini derin sembolik anlatımlarıyla derinleştiriyor.

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