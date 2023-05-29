Büyükşehir'den bağımsız kültür sanatına destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, bünyesinde verdiği kültür-sanat hizmetlerinin yanı sıra, bağımsız kültür sanat etkinliklerine de desteklerini sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Nevit Kodallı Sahnesi’nde 4-8 yaş aralığındaki depremzede çocukların da bulunduğu minik seyirciler için, ‘Durgun Göldeki Maskara’ oyunu sahnelendi. Oyun, Kurbağa Maskara’nın, yaşadığı gölün kirlenmesi üzerine harekete geçmesini konu alıyor. Nevit Kodallı Oda Tiyatrosu’nda daha sonra 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için ‘Kelebek ve Martı Kukla Yapım Atölyesi’ düzenlendi. El işi malzemeleriyle rengarenk kelebek kuklalar yapan çocuklar, Tiyatro Tempo’nun Genel Sanat Yönetmeni Haluk Yüce eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi.

Tiyatro Tempo, gerçekleştirdiği etkinliklerin sonuncusunda ‘Palyaçolar Orkestrası’ çocuk şarkıları konseri düzenledi. Kültür Park’ta yer alan Amfi Tiyatro’da gerçekleşen etkinlik, çocuklarıyla katılan ailelerden tam not aldı.

Yüce: “Turnenin amacı, özellikle depremzede çocukların yüzünü birazcık güldürmek”

Turnenin amacının, deprem bölgesinden değişik şehirlere gitmiş ailelerin çocuklarına farklı bir zaman geçirtmek, onların yüzünü birazcık güldürmek olduğunu belirten Tiyatro Tempo Genel Sanat Yönetmeni Haluk Yüce, “Bu bağlamda Niğde, Konya, Hatay, Malatya, Maraş gibi kentleri dolaşıyoruz. Gittiğimiz yerlerde hem kukla oyunu oynuyoruz, hem “Durgun Göldeki Maskara” isimli oyunumuzu sahneliyor, hem de bir atölye çalışması yapıyoruz. Bu atölye çalışmasında çocuklarla birlikte bir kelebek kuklası yapıyoruz. Bir de ‘Palyaçolar Orkestrası’ ile çocuk şarkıları seslendiriyoruz” dedi.

“Çok güzeldi, eğlenceliydi”

Çocukları ile birlikte çocuk şarkıları konserine gelen Yeliz Oğuz, “Çok güzeldi, eğlenceliydi. Çocuklarımızı getirdik. Onlar da çok eğlendiler. Ekip çok eğlenceliydi. Güzel bir etkinlik oldu. Teşekkür ediyoruz belediyemize” dedi.