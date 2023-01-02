Son Dakika

Büşra Özay: “Hayatımı kitaba döktüm”

KÜLTÜR-SANAT 02.01.2023, 07:42
Büşra Özay: “Hayatımı kitaba döktüm”

Doğuştan Kelebek hastası olan ve hayatını beyaz kağıtlara dökmeye çalışan Büşra Özay, günlükle başladı, sonrasında yazdığı kitapla hayatını anlattı.

TURAL ŞAHBAZLI

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Hastalığı ve hayatın zorluklarına karşı ruhani yorgunluğunu günlük yazarak başladığını dile getiren Büşra Özay, kitap yazmaya nasıl başladığını ve hayatın zorlukları ile nasıl baş ettiklerini anlattı.

Genç yazar Özay hayatın zorlukları ile baş etmenin zor olduğunu dile getirerek yazı yazmanın kendisini motive ettiğini söyledi.

Kahramanmaraşlı genç yazar Büşra Özay, “Epidermolizis bülloza hastasıyım halk arasında kelebek hastalığı da deniyor. Doğuştan olan bu hastalık çok zor bir hastalık vücudumun neredeyse %90'ını kaplayan yaralar da bir ömür geçirmeye çalışıyorum. Pansumanlarım oluyor sabah akşam sürekli kelebek hastalığı denmesinin sebeplerinden birisi de bizim derimizde hassas. Yutkunmakta güçlük çekiyoruz gözlerimizde yaralar oluşuyor sıkıntıları oluyor hastalığımın büyük bir imtihan içerisindeyim” dedi.

 “BU İŞE GÜNLÜKLE BAŞLADIM”

Hastalığı insanlar tarafından fark edilerek dikkatleri üzerine topladığını ve bu durumdan zaman zaman rahatsız olduğunu dile getiren Özay, “Hayatın zorlukla geçerken ruhani olarak da çok yıpranmıştık psikolojim bozulmuştu. Duygularımı kağıda dökmeye karar verdim ve günlük yazmaya başladım. Günlüklerimi bir arkadaş olarak düşünüyordum. Yazmaktan ziyade geri dönüşler almaya başladım yazılarım çok beğendiklerini söylediler.

“OLUMLU DÖNÜŞLER KİTAP YAZMAMA VESİLE OLDU”

Günlük yazarak hayatın zorluklarını unuttuğunu ve yazarak rahatladığını dile getiren Özay, Günlüklerimi okuyan insanlar bir kitap yazmamı istediler günlüklerimi kitap’a dönüştürmeye karar verdim ve satışa çıktı kitabım şu anda ilk 1 baskısı şekilde bitti çok aşırı mutluyum ve kitap fuarlarında  kitaplarımı imzalıyorum gelenler oluyor ilgi çok büyük görüşmek sohbet etmek isteyenler çok fazla ve bu durumdan  çok mutlu oluyorum” dedi.

“KİTABIMDA HAYATIM YAZIYOR”

ilgiden mutlu olduğunu dile getiren Genç yazar Özay, “Kitabımda hayatımı anlattım. Doğduğum ilk andan itibaren nasıl bir süreç başladığını nasıl ilerlediğini nasıl ne gibi şeyler yaşadığımı, mutluluklarımı, acılarımı, hüzünlerimi, hepsini paylaştım. Kitabında yazdım” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 33
2. Fenerbahçe 15 32
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 16 43
2. M.City 16 36
3. Newcastle 17 34
4. M. United 16 32
5. Tottenham 17 30
6. Liverpool 16 28
7. Fulham 17 25
8. Chelsea 16 25
9. Brighton 16 24
10. Brentford 17 23
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 17 21
13. Leicester City 17 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 17 16
16. Everton 17 15
17. West Ham United 17 14
18. Nottingham Forest 17 14
19. Wolves 17 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4