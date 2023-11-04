Son Dakika

BursaFotoFest 13’üncü kez kapılarını açtı

KÜLTÜR-SANAT 04.11.2023, 16:57
BursaFotoFest 13’üncü kez kapılarını açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye'nin en büyük ve uzun soluklu uluslararası fotoğraf etkinliği BursaFotoFest, Cumhuriyet’in 100. yılında ‘Yüzyılın İzleri’ temasıyla bu sene 13’üncü kez kapılarını açtı.BURSA (İGFA) -Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye'nin en büyük ve uzun soluklu uluslararası fotoğraf etkinliği BursaFotoFest, Cumhuriyet’in 100'üncü yılında ‘Yüzyılın İzleri’ temasıyla bu sene 13’üncü kez kapılarını açtı.

Merinos AKKM’deki festivalin açılışına, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bayhan, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Dr. Sefa Ulukan, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, usta fotoğraf sanatçıları, fotoğraf sanatı derneklerinin yöneticileri ve fotoğraf tutkunları katıldı.

Törende  konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, festivaller şehri ve her dönemin en güzel şehri olan Bursa’da son dönemlerde önemli sanatsal çalışmalar yapıldığını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bir milletin sanat yeteneği, güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür’ sözünü hatırlatan Fethi Yıldız, “Sanata verdiğimiz değerin en güzel örneğini, Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali’nde görüyoruz. Fotoğrafçı, yaşadığı dönemi kayıt altına alan bir tarihçi, onu en estetik bir şekilde ifade eden bir sanatçı, aynı zamanda onu yorumlayan bir sosyologdur. Fotoğrafçılar dünyaya her zaman farklı pencereden bakabilen insanlardır. Sanatın unutulmaya yüz tuttuğu bu günlerde, sanata sahip çıkan fotoğraf sanatçılarını tebrik ediyorum. Festivalimiz tekrar hayırlı olsun” dedi.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, 2010’da başlatılan Bursa Fotoğraf Festivali’nin 13’üncüsünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bu serüvenin bir ferdi olmaktan onur duyduğunu dile getiren Savaş, festivalin yapılmasında ve sürdürülmesinde büyük emekleri olan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi’ne teşekkür etti. Bursa’nın artık çok önemli bir marka değerine sahip olduğunu belirten Savaş, “Umarım sanatın kardeşliği, sevgisi, barışı tüm dünyayı sarar. Bu dünya üzerinde mutluluk içerisinde yaşayalım ve mutluluğun fotoğrafını çekelim. Sanat, sevgiyi var eder. Tüm fotoğrafçılarla birlikte dünyaya barışı, kardeşi, sevgili anlatma konusunda çabalayacağız. Bizler de bu şehrin fotoğrafın başkenti olmasını istiyoruz. Festivalde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Festivalin Küratörü Fahrettin Beceren, festivalin bu sene 13’üncüsünü gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, daha uzun yıllar devam etmesini temenni etti.
Konuşmaların ardından usta sanatçılar Merih Akoğlu, İbrahim Zaman, Gültekin Çizgen, Ozan Sağdıç ve Ahmet Esmer’e protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi. Ayrıca Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun 20. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Başkanvekili Fethi Yıldız tarafından Dr. Sefa Ulukan ve geçmiş dönem dernek başkanlarına plaket verildi.

Bu arada, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından BursaFotoFest’e ve fotoğraf sanatına verdiği katkılardan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne TFSF ödül plaketi verildi. Törende, Festivalin Onur Konuğu Merih Akoğlu ve İbrahim Zaman’a da plaket takdim edildi. Daha sonra kurdele kesimiyle birbirinden değerli eserlerin yer aldığı fotoğraf sergisi izlenime açıldı. Program, Merih Akoğul'un 'Onur Konuğu Oturumu' ile devam etti.

Türkiye’nin en uzun soluklu ve en fazla iz bırakan festivali olma başarısını gösteren BursaFotoFest, bu yıl da Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Kosova, Macaristan ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen birçok usta fotoğraf sanatçısını ve fotoğrafa gönül verenleri Bursa’da buluşturuyor. Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sayılı fotoğraf festivallerinden olan BursaFotoFest, Cumhuriyet’in 100'üncü yılında ‘Yüzyılın İzleri’ temasıyla bu sene 13’üncü kez düzenleniyor. Küratörlüğünü Fahrettin Beceren’in üstlendiği festivalin onur konuğu ise Merih Akoğul oldu. Azerbaycan’dan Fargana Gasimli, Bosna-Hersek’ten Haris Memija, KKTC’den Mehmet Gökyiğit, Macaristan’dan Milán Radisics ve Kosova’dan Suer Celina festivalde yer aldı.

Türkiye’den ise Cengiz Karlıova, Alper Tüydeş, Dora Günel, Engin Uzun, Hamit Yalçın, Erhan Sevenler, Gülbin Özdamar Akçay, Oktay Çolak ve Sefa Ulukan gibi birçok fotoğrafçısının eserleri sanatseverlerle buluşuyor. Mehmet Turgut, Murat Germen, Derya Yüksel ve Ercan Arslan gibi isimler ise söyleşiler başlığında deneyim ve tecrübelerini paylaşıyor. BursaFotoFest 2023’te ‘Fotoğrafın Ustaları’ başlığı altında ise Türkiye’de fotoğrafa ve fotoğraf sanatına uzun yıllar yön vermiş İbrahim Zaman, Güler Ertan, Gültekin Çizgen, İzzet Keribar, Ozan Sağdıç ve Ahmet Esmer de yer alarak Türkiye’nin fotoğraftaki serüvenini paylaşıyor. Ayrıca atölyeler, gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik, 3-12 Kasım 2023 tarihleri arasında Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. A.Demirspor 10 20
4. Trabzonspor 11 19
5. Beşiktaş 10 19
6. Kasımpasa 11 18
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 11 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Pendikspor 11 10
16. Konyaspor 10 9
17. Gaziantep FK 10 9
18. Başakşehir 10 8
19. Samsunspor 10 5
20. İstanbulspor 10 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Kocaelispor 11 23
3. Göztepe 11 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 11 19
6. Bodrumspor 10 17
7. Keçiörengücü 11 17
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 10 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 11 11
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. M.City 11 27
2. Tottenham 10 26
3. Arsenal 11 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. West Ham United 11 14
12. Chelsea 10 12
13. Wolves 11 12
14. Fulham 11 12
15. Everton 11 11
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 11 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 12 31
2. Real Madrid 11 28
3. Atletico Madrid 11 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Betis 12 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Athletic Bilbao 11 18
8. Rayo Vallecano 11 17
9. Las Palmas 12 17
10. Valencia 11 15
11. Osasuna 12 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 11 11
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 12 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 12 7
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3