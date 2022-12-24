Bursa Yıldırım'da şarkı dolu akşam

“Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz” projesi kapsamında Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi tarafından TSM konseri gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi tarafından gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği konserine Yıldırım Belediyesi Başkanvekili Hüsamettin Kaplan, Bursa il Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız ve Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç katılım sağladı.

Bursa il Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız, koro üyelerine ve bu koro çalışmasına vesile olan Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Korkmaz’a teşekkürlerini sundu.

Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Korkmaz, Türk müziğinin gelecek nesillere aktartılması ve Türkiye’nin her yerinde yaşatılması amacı ile hayata geçirilen “Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz” projesinde bulunmaktan büyük onur duyduğunu ve desteklerinden dolayı koronun değerli şeflerine, orkestrasına, protokol ile katılan konuklara yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.