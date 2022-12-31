Bursa Yıldırım Belediyesi tiyatroda engelleri kaldırdı

Bursa'nın Yıldırım Belediyesi’ne bağlı Kent Konseyi bünyesinde kurulan Engelliler Meclisi ‘Engelsiz Tiyatro’ isimli oyunla seyirci ile buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım Belediyesi'ne bağlı Yıldırım Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelliler Meclisi tarafından hazırlanan ve engelli bireylerin sahnelediği ‘Engelsiz Tiyatro’ adlı oyun büyük beğeni topladı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen farkındalık etkinliğine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Zehra Altınöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, İlçe Başkan Vekili Yunus Emre Kandemiroğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rüştü Maviçiçek, Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında Yıldırım'ın engel tanımayan özel yürekleri hünerlerini sergiledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sevgi her engeli aşar diyerek, engelsiz bir Yıldırım için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Özel gereksinimli kardeşlerimize imkân verildiğinde başaramayacakları hiçbir şey yok. Yıldırım Belediyesi olarak bu bilinçle özel kardeşlerimize ihtiyaç duydukları desteği sağlamak ve imkân oluşturmak için gayretle çalışıyoruz. Engelsiz Yaşam Okulumuzda, 13 farklı branşta özel kardeşlerimize eğitim veriyoruz. Eğitimler ile özel çocuklarımızın sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerine katkı sunuyor ve burada verdiğimiz eğitimler ile çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz. Geride bıraktığımız 3,5 yılda 4 bin 500 kardeşimize eğitim verdik. Ayrıca, istihdam kompleksimiz aracılığıyla bin 150 özel kardeşimizi işe yerleştirdik. Yine, belediyeler bazında Türkiye’de ilk kez Yıldırım Belediyesi’nin hayata geçirdiği Destekli İstihdam Modeli ile proje kapsamında da 30 kardeşimizi iş sahibi yaptık. Ayrıca Engelsiz Yıldırım hedefiyle hayata geçireceğimiz Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Engelliler Meclisimiz hiçbir sınır, hiçbir engel tanımıyor. Yıldırım Kent Konseyi Engelliler Meclisimize böylesi güzel bir tiyatro oyununu bizlerle buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TOPLUMUN BİR PARÇASI

Yıldırım İlçe Kaymakamı, “Engelli kardeşlerimizin hayatın içerisinde daha rahat rol alabilmesi için onlara ne kadar fırsat verilirse o kadar güzel işleri başarabileceklerini biliyoruz. Engelli kardeşlerimizin ailelerine emekleri ve fedakârlıkları için çok teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı. Tiyatroya emek veren oyuncuları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Özellikle engelli kardeşlerimizin ‘engelsiz tiyatro’ adı altında bu tiyatroyu gerçekleştirmesinin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Engelli kardeşlerimizi anlamak, empati yapmak ve hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Programda emeği geçen Yıldırım Belediye Başkanımızı ve Kent Konseyi Başkanımızı tebrik ediyorum” dedi.

300 ‘ÖZEL’ ÜYE

Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl, “Kent Konseyimiz özellikle kentin hukukunu, hakkını korumak, engelli kardeşlerimizin aidiyetlerini yükseltmek ve dezavantajlı toplumlara fırsat eşitliği vermek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Engelliler Meclisi; Bursa’nın en geniş, en katılımlı platformu haline geldi. Engelliler Meclisi’nin 300’e yakın üyesi var. Bizler de Kent Konseyi olarak Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’dan aldığımız destekle Yıldırım'a ve Yıldırım'daki engelli kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. 1,5 aydır emek verilen ve tamamı engelli kardeşlerimizden oluşan tiyatroyu hazırlayan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu. Programda konuşan Engelliler Meclisi Başkanı Resul Zık, “Engelliler bu toplumun bir parçası. Bizlere bu anlamda her zaman destek olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a ve Yıldırım Kent Konseyi Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir insanın kalbinde ve zihninde bir engeli yoksa hiçbir eksikliği yoktur. Bu hayatta başaramayacağı ve üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Yeter ki kalplerimizde ve zihnimizde bir engelimiz olmasın. Engelliler Meclisi olarak; görmeyenlerin gözü, kolları olmayanların kolları, ayakları olmayanların ayakları olmaya geldik. Bu yolda çalışacağız” sözlerini kullandı.